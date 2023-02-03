После выхода Gears 5 в 2019 году The Coalition вела себя довольно сдержанно. Студия публично заявила, что в настоящее время работает над проектами на движке Unreal Engine 5, но, похоже, планы по созданию новой игры были отменены в связи с недавними увольнениями в Microsoft.
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Еще в 2021 году стало известно, что The Coalition начала работу над несколькими проектами, не связанными с основной игрой студии - Gears of War. По крайней мере, один из этих проектов был совершенно новым, разрабатываемым в рамках усилий студии по освоению движка Unreal Engine 5.
В январе Microsoft объявила о планах по увольнению 10 000 сотрудников во всех своих подразделениях, что включало в себя сокращения в некоторых студиях. Уже известно, что это коснулось команд 343 Industries и Bethesda, но, по словам игрового журналиста Джеффа Грабба, The Coalition также пострадала.
Грабб сообщает, что два небольших проекта The Coalition были отменены. В их число входит одна ранее неизвестная игра, а также новый IP, о котором ходили слухи, что это будет игра в жанре ужасов. Теперь считается, что The Coalition перераспределяет свои ресурсы, чтобы полностью сосредоточиться на выпуске Gears 6.
Подобно тому, как 343 Industries была создана для работы над Halo после ухода Bungie, The Coalition была создана для работы над Gears IP после того, как Epic Games решила отказаться от сделки с Microsoft. Хотя многие из нас хотели бы увидеть, на что способны эти студии вне рамок устоявшихся франшиз, похоже, что Microsoft считает Gears слишком ценным продуктом, чтобы оставлять его на задворках на сколько-нибудь значительное время.