Они отменили небольшой проект, а также еще один проект, так что всего были закрыты две игры

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

После выхода Gears 5 в 2019 году The Coalition вела себя довольно сдержанно. Студия публично заявила, что в настоящее время работает над проектами на движке Unreal Engine 5, но, похоже, планы по созданию новой игры были отменены в связи с недавними увольнениями в Microsoft.





реклама

Еще в 2021 году стало известно, что The Coalition начала работу над несколькими проектами, не связанными с основной игрой студии - Gears of War. По крайней мере, один из этих проектов был совершенно новым, разрабатываемым в рамках усилий студии по освоению движка Unreal Engine 5.





В январе Microsoft объявила о планах по увольнению 10 000 сотрудников во всех своих подразделениях, что включало в себя сокращения в некоторых студиях. Уже известно, что это коснулось команд 343 Industries и Bethesda, но, по словам игрового журналиста Джеффа Грабба, The Coalition также пострадала.





Грабб сообщает, что два небольших проекта The Coalition были отменены. В их число входит одна ранее неизвестная игра, а также новый IP, о котором ходили слухи, что это будет игра в жанре ужасов. Теперь считается, что The Coalition перераспределяет свои ресурсы, чтобы полностью сосредоточиться на выпуске Gears 6.





Подобно тому, как 343 Industries была создана для работы над Halo после ухода Bungie, The Coalition была создана для работы над Gears IP после того, как Epic Games решила отказаться от сделки с Microsoft. Хотя многие из нас хотели бы увидеть, на что способны эти студии вне рамок устоявшихся франшиз, похоже, что Microsoft считает Gears слишком ценным продуктом, чтобы оставлять его на задворках на сколько-нибудь значительное время.





рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке



