Основной составляющей торговой марки являются игры в жанре платформера, но, кроме этого, бренд Sonic the Hedgehog включает аниме, журналы

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

После длительного периода разработки, Sonic Frontiers наконец-то вышла в конце прошлого года и получила положительный отклик как от критиков, так и, особенно, от хардкорных фанатов Соника. Тем не менее, игра не идеальна, поэтому директор игры уже рассказал о некоторых изменениях, которые планируется внести в следующую игру после получения отзывов от фанатов.





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Морио Кишимото, директор игры Sonic Frontiers, был довольно активен в Твиттере, отвечая поклонникам и рассказывая о своих мыслях после успешного выхода Sonic Frontiers. Несмотря на отсутствие конкретики, мы уже знаем довольно много о том, чего ждать от Sonic Frontiers дальше - и все они, похоже, положительные.

По словам Кисимото, переведенным и собранным TailsChannel на Tumblr, после того, как Frontiers сосредоточилась исключительно на Сонике, следующим важным шагом для нового поколения игр станет привлечение большего количества играбельных персонажей. Это уже должно произойти в Frontiers через будущее бесплатное обновление, но то, что это окажется более тесно связанным с сюжетом, должно стать захватывающим зрелищем.





Говоря о сюжете, Кисимото заявил, что история Frontiers была рассказана не лучшим образом, поэтому в будущих частях планируется "уделить еще больше внимания сценарию и сюжету, а также углубиться в персонажей".

Бои в Frontiers были довольно упрощенными, поэтому приятно слышать, что бои - это еще один аспект, над которым команда планирует поработать в следующей части игры. Возможно, самым приятным из опубликованной информации является тот факт, что, следуя отзывам фанатов, Кишимото и команда планируют уделять гораздо меньше внимания пересмотру старых зон, вместо этого сосредоточившись на более оригинальных уровнях.









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