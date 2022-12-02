2022 год был прекрасным годом для игр, особенно когда речь идет об инди-играх. Одной из многих прорывных инди-игр, вышедших в этом году, стала Neon White - быстро развивающийся платформер-головоломка от первого лица. Хотя первоначально игра была выпущена только для ПК и Nintendo Switch, ее выход на PlayStation уже практически подтвержден.
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Как выяснил Gematsu, в новозеландском PlayStation Store недавно была обновлена страница Neon White, что практически подтверждает, что "молниеносный экшен от первого лица про истребление демонов на небесах" выйдет на системы PlayStation.
В настоящее время на странице не указана ни цена, ни дата выхода, но, учитывая тот факт, что игра вышла на PC и Switch в середине июня, вполне возможно, что Neon White готовится к выходу в предстоящую 6-месячную годовщину.
Поскольку до 2022 Game Awards остались считанные дни, возможно, именно тогда мы получим официальное подтверждение порта для PlayStation. Нам придется подождать и посмотреть, но то, что Neon White выйдет на новые системы, не может не радовать.
Описание игры в PlayStation Store гласит следующее: "Neon White - это молниеносный экшен от первого лица про истребление демонов на небесах. Вы - Уайт, убийца, выбранный из ада, чтобы соревноваться с другими истребителями демонов за возможность постоянно жить на небесах. Другие убийцы кажутся знакомыми... Вы знали их в прошлой жизни? ".