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OneOdio представляет профессиональные проводные наушники Monitor 60

Пополнение среди профессиональных наушников
[ ] для раздела Блоги
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<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

OneOdio, разработчик и производитель аудио оборудования профессионального класса, представил новейшее издание в своем аудио ассортименте - профессиональные проводные наушники Monitor 60. Наушники Monitor 60 разработаны для обеспечения максимального комфорта пользователей, чтобы их можно было носить в течение длительного времени, и доступны на Amazon за $79, 99 и Amazon UK за £67, 99.

Идеальные для диджеев и профессионалов, наушники Monitor 60 подходят для использования в студиях звукозаписи, пост-продакшн или в вещательных ситуациях, а также отлично работают просто подключенные к телевизору, телефону или для других повседневных занятий. Благодаря ведущему в отрасли звуку ультравысокого разрешения, разработанному командой профессиональных настройщиков OneOdio, которые провели тысячи настроек звука и перепробовали сотни наушников, Monitor 60 воспроизводят богатые детали и достигают идеального звучания. Однозначно надо брать.

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