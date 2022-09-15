OneOdio, разработчик и производитель аудио оборудования профессионального класса, представил новейшее издание в своем аудио ассортименте - профессиональные проводные наушники Monitor 60. Наушники Monitor 60 разработаны для обеспечения максимального комфорта пользователей, чтобы их можно было носить в течение длительного времени, и доступны на Amazon за $79, 99 и Amazon UK за £67, 99.

Идеальные для диджеев и профессионалов, наушники Monitor 60 подходят для использования в студиях звукозаписи, пост-продакшн или в вещательных ситуациях, а также отлично работают просто подключенные к телевизору, телефону или для других повседневных занятий. Благодаря ведущему в отрасли звуку ультравысокого разрешения, разработанному командой профессиональных настройщиков OneOdio, которые провели тысячи настроек звука и перепробовали сотни наушников, Monitor 60 воспроизводят богатые детали и достигают идеального звучания. Однозначно надо брать.