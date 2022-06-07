Космическая песочница No Man's Sky выйдет на iPad и Mac

Недавно компания Apple провела Всемирную конференцию разработчиков, на которой производитель iPhone анонсировал всевозможные обновления программного обеспечения для своих различных устройств, от Macbook до Apple Watch и других. Одним из самых интересных анонсов стал тот факт, что игра No Man"s Sky скоро появится на iPad в качестве нативного приложения.

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Чипы Apple серии M были высоко оценены за их скорость, мощность и эффективность. Несмотря на эту мощь, немногие игры используют все преимущества этих чипов, поскольку на iPad нет многих игр, эквивалентных консольным. Возможно, скоро ситуация изменится, так как Apple объявила, что:

"Мощь чипов Apple позволяет каждому новому Mac с лёгкостью запускать игры класса AAA, включая такие игры, как GRID Legends от EA и Resident Evil Village от Capcom". А поскольку чип Apple также используется в iPad, разработчики игр могут предложить свои AAA-игры ещё большему числу пользователей, как, например, No Man"s Sky от Hello Games, которая выйдет на Mac и iPad в конце этого года".

Процедурно генерируемая природа No Man"s Sky означает, что будет довольно интересно посмотреть, насколько игра об исследовании космоса сможет использовать аппаратные возможности iPad. No Man"s Sky доступна на всех современных игровых устройствах, от PlayStation и Xbox до ПК и даже Switch.

Нет сомнений, что игра будет работать лучше, чем на Nintendo Switch, и поэтому есть надежда, что No Man"s Sky станет первой в новой волне консольных игр, портированных на мобильные устройства.

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