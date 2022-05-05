CORSAIR анонсирует игровую гарнитуру HS65 SURROUND
Компания CORSAIR, мировой лидер в производстве высокопроизводительного оборудования для геймеров и создателей контента, сегодня представила новое интересное дополнение к линейке игровых гарнитур: HS65 SURROUND. Эта стильная гарнитура имеет легкую конструкцию, усиленную алюминием, и пенополиуретан с эффектом памяти, обеспечивающий максимальный комфорт во время игры и прослушивания, а также инновационную технологию Sonarworks SoundID, которая персонализирует ваши звуковые ощущения с помощью индивидуально откалиброванных аудиопрофилей. HS65 SURROUND доступны в черном или белом цвете, чтобы соответствовать вашей конфигурации, и являются фантастическим выбором для комфорта в течение всего дня и высококачественного, индивидуального звучания.
HS65 SURROUND имеют исключительно легкий каркас для прослушивания в течение всего дня и ночи. Амбушюры из мягкого кожзаменителя с эффектом памяти и пенополиуретана выложены мягкой тканью, которая легко ложится на уши, а регулируемое оголовье удобно сидит на голове. Усиленная алюминием конструкция, подчеркнутая ярким дизайном чашек с сетчатым грилем, обеспечивающим долговечность в течение многих лет игры, - HS65 SURROUND это именно ваш стиль.
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