Take-Two планирует выпустить игру к концу 2024 года.

В ноябре 2021 года Oops Leaks слил логотип, презентацию и рабочее название BioShock 4. А пару дней назад в утечке утверждалось, что 2K Games реструктурирует студию, работавшую над игрой.

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Согласно утечке, студия-разработчик потеряла около 40 сотрудников, включая руководителей. Однако игра не находится в аду разработки. Напротив, 2K Games просто недовольна результатами и темпами работы над проектом.

Take-Two планирует выпустить игру к концу 2024 года. В связи с этим, а также из-за проблем в студии, игра может быть отложена (хотя официально об этом еще не объявлено).

Как уже сообщалось ранее на Oops Leaks, BioShock Isolation будет использовать Unreal Engine 5. 2K Games планировала официально представить ее в 1 квартале 2022 года. Однако из-за этих проблем официальный анонс игры также может задержаться.

Как и в случае со всеми слухами, им нужно верить с осторожностью. Тем не менее, Oops Leaks представляется надежным источником, когда речь заходит о BioShock 4, так что эта утечка, скорее всего, правдива.