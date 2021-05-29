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Родоначальник серии игр Tom Clancy’s Ghost Recon появился в 2001 году. Сюжет игры повествовал о недалеком будущем. В России 2008 года вернулся тоталитаризм и железный занавес. Страны бывшего СССР возвращаются одна за одной в состав России. Президентом становится некий ультранационалист Дмитрий Арбатов. И только одна маленькая Грузия противостоит российской агрессии. Россия вторгается в Грузию всеми своими войсками, а маленький отряд спецназа НАТО бросает вызов агрессору. И в реальности именно в 2008 году Россия вступила в войну с Грузией, но финал, пока что, отличается от финала в игре.

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В игре 15 миссий. Можно набрать в команду до 6 человек и собрать их в 3 группы. Напарники понимают команды. Можно легко вселяться в любого соратника, находящегося в любом месте локации, и брать управление на себя. В 2021 году игра все еще выглядит прилично, хоть и использует API DirectX 8. В нее можно комфортно и без тормозов поиграть в высоком разрешении экрана. Игра пойдет на любой встроенной графике. Системные требования поражают воображение:

ОС: Windows® 2000/XP. Процессор: 450 МГц Pentium® 2 или лучше

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Память: от 128 МБ

Видеокарта: 16 МБ совместимая с DirectX® 3D-карта

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Версия DirectX: DirectX 8.0 или выше (прилагается)

Звук: Совместимая с DirectX 8 звуковая карта.

Сейчас в смартфоне за 2000 рублей стоит более мощная начинка, тем требует эта игра.

Модель повреждений выглядит реалистично, одного попадания в голову достаточно для нейтрализации противника.

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Первая миссия - Железный дракон. Отряд призраков прибывает в Южную Осетию, нейтрализует российских солдат и похищает Бакура Папашвили – революционера, боровшегося против грузинских войск. Миссия проходит днем в приятных осенних горах.





Вторая миссия - Клубы дыма. Это ночная миссия, придется пользоваться прибором ночного видения, иначе абсолютно ничего не видно. Натовский самолет F16 был сбит россиянами и упал на ферме. Пилотов взяли в плен. Наша задача – вызволить обоих пилотов из плена и нейтрализовать всех русских.

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Третья миссия - Каменный колокол. Держим оборону против российской армии у железнодорожного моста. Нужно отбивать атаки с востока и запада, и постараться сохранить в живых солдат ООН, которые молчаливо застыли за пулеметами возле домика у дороги.





Четвертая миссия - Черная игла. Мы все еще в Грузии, в какой-то деревне днем. Нужно спасти попавших в окружение солдат ООН, которые сидят в руинах разрушенного дома, в то время как российские солдаты обстреливают их позицию.





Пятая миссия - Золотая гора. Все плохо, российская армия захватила всю Грузию и ее столицу Тбилиси. Нашему отряду призраков нужно принять участие в боях на улочках Тбилиси, и пробраться к точке эвакуации на крыше американского посольства.





Шестая миссия- Колдовской огонь. Дело происходит ночью на территории России в Изборске. Необходимо собрать документы о вторжении, которые свободно лежат на столах в домиках на локации.





Седьмая миссия - Бумажный ангел. Перемещаемся с отрядом Латвию, на реку Любану. На ней стоит мост, который необходимо взорвать, чтобы задержать наступление российских сил.





Восьмая миссия - Солома для зебры. Дождь и мгла литовской деревни Вента недружелюбно встретят наш отряд. Российские силы были остановлены у деревни Вента передовыми частями прибывшей из Германии первой бронетанковой дивизией армии США. Американцы едва не были разгромлены, но «Призракам» удалось уничтожить две САУ и захватить деревню. Контратака была сорвана.





Девятая миссия - Синий шторм. Дождь и латвийское болото Нерета встречают наш отряд. Нужно ликвидировать пост прослушки и захватить русского офицера.





Десятая миссия - Коготь страха. Поздним дождливым вечером нас принимает разбомбленный в хлам Вильнюс. При поддержке танков очищаем город от российских захватчиков.





Одиннадцатая миссия - Нож мечты. Ночью оказываемся в российском городе Ляди. Нужно спасти из плена американских солдат, один из которых сын сенатора, плюс в нагрузку подбираем российского оппозиционера Морошкина.





Двенадцатая миссия - Слоновый бивень. Ночью высаживаемся в порту Мурманска. Нужно вывести из строя две подложки. А по новостям передают, что власть захватили военные и казнили президента Арбатова.





Тринадцатая миссия - Арктическое солнце. Ночью пробираемся на авиабазу под Архангельском, чтобы уничтожить истребитель и вертолет.





Четырнадцатая миссия - Ивовый лук. Город Торопек, все бойцы отмечают, что им холодно. Идет снег, прямо на зеленую траву. Под ногами чавкает грязь. Премьер-министр Карпин попросил США ввести войска и наступать на Москву. Американцы согласились. Вместе с регулярной армией США прорываем оборону российских националистов.





Финальная пятнадцатая миссия - Белая бритва. Москва, здравствуй. В ноябрьской Москве холодно, падает снег, на улицах бесцельно шатаются немногочисленные москвичи вперемешку с группами националистов. Наша цель – по историческому центру столицы выйти к Красной площади и штурмовать Кремль. Финальные столкновения проходят возле мавзолея Ленина.

Сценаристы смогли предсказать реальный конфликт с Грузией. Но американской армии, в реальности, не довелось повоевать под стенами Кремля. Таким было видение альтернативной истории Томом Кленси в 2001 году.



