Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Вспоминаем, о чем был самый первый Ghost Recon - сбывшееся пророчество

Родоначальник серии игр Tom Clancy’s Ghost Recon появился в 2001 году. Сюжет игры повествовал о недалеком будущем.
[ ] для раздела Блоги
1
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Родоначальник серии игр Tom Clancy’s Ghost Recon появился в 2001 году. Сюжет игры повествовал о недалеком будущем. В России 2008 года вернулся тоталитаризм и железный занавес. Страны бывшего СССР возвращаются одна за одной в состав России. Президентом становится некий ультранационалист Дмитрий Арбатов. И только одна маленькая Грузия противостоит российской агрессии. Россия вторгается в Грузию всеми своими войсками, а маленький отряд спецназа НАТО бросает вызов агрессору. И в реальности именно в 2008 году Россия вступила в войну с Грузией, но финал, пока что, отличается от финала в игре.

реклама

В игре 15 миссий. Можно набрать в команду до 6 человек и собрать их в 3 группы. Напарники понимают команды. Можно легко вселяться в любого соратника, находящегося в любом месте локации, и брать управление на себя. В 2021 году игра все еще выглядит прилично, хоть и использует API DirectX 8. В нее можно комфортно и без тормозов поиграть в высоком разрешении экрана. Игра пойдет на любой встроенной графике. Системные требования поражают воображение:

ОС: Windows® 2000/XP. Процессор: 450 МГц Pentium® 2 или лучше

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Память: от 128 МБ

Видеокарта: 16 МБ совместимая с DirectX® 3D-карта

реклама

Версия DirectX: DirectX 8.0 или выше (прилагается)

Звук: Совместимая с DirectX 8 звуковая карта.

Сейчас в смартфоне за 2000 рублей стоит более мощная начинка, тем требует эта игра.

Модель повреждений выглядит реалистично, одного попадания в голову достаточно для нейтрализации противника.

реклама


Первая миссия - Железный дракон. Отряд призраков прибывает в Южную Осетию, нейтрализует российских солдат и похищает Бакура Папашвили – революционера, боровшегося против грузинских войск. Миссия проходит днем в приятных осенних горах.


Вторая миссия - Клубы дыма. Это ночная миссия, придется пользоваться прибором ночного видения, иначе абсолютно ничего не видно. Натовский самолет F16 был сбит россиянами и упал на ферме. Пилотов взяли в плен. Наша задача – вызволить обоих пилотов из плена и нейтрализовать всех русских. 

реклама


Третья миссия - Каменный колокол. Держим оборону против российской армии у железнодорожного моста. Нужно отбивать атаки с востока и запада, и постараться сохранить в живых солдат ООН, которые молчаливо застыли за пулеметами возле домика у дороги.


Четвертая миссия - Черная игла. Мы все еще в Грузии, в какой-то деревне днем. Нужно спасти попавших в окружение солдат ООН, которые сидят в руинах разрушенного дома, в то время как российские солдаты обстреливают их позицию.


Пятая миссия - Золотая гора. Все плохо, российская армия захватила всю Грузию и ее столицу Тбилиси. Нашему отряду призраков нужно принять участие в боях на улочках Тбилиси, и пробраться к точке эвакуации на крыше американского посольства.


Шестая миссия- Колдовской огонь. Дело происходит ночью на территории России в Изборске. Необходимо собрать документы о вторжении, которые свободно лежат на столах в домиках на локации. 


Седьмая миссия - Бумажный ангел. Перемещаемся с отрядом Латвию, на реку Любану. На ней стоит мост, который необходимо взорвать, чтобы задержать наступление российских сил.


Восьмая миссия - Солома для зебры. Дождь и мгла литовской деревни Вента недружелюбно встретят наш отряд. Российские силы были остановлены у деревни Вента передовыми частями прибывшей из Германии первой бронетанковой дивизией армии США. Американцы едва не были разгромлены, но «Призракам» удалось уничтожить две САУ и захватить деревню. Контратака была сорвана.


Девятая миссия - Синий шторм. Дождь и латвийское болото Нерета встречают наш отряд. Нужно ликвидировать пост прослушки и захватить русского офицера.


Десятая миссия - Коготь страха. Поздним дождливым вечером нас принимает разбомбленный в хлам Вильнюс. При поддержке танков очищаем город от российских захватчиков. 


Одиннадцатая миссия - Нож мечты. Ночью оказываемся в российском городе Ляди. Нужно спасти из плена американских солдат, один из которых сын сенатора, плюс в нагрузку подбираем российского оппозиционера Морошкина.


Двенадцатая миссия - Слоновый бивень. Ночью высаживаемся в порту Мурманска. Нужно вывести из строя две подложки. А по новостям передают, что власть захватили военные и казнили президента Арбатова.


Тринадцатая миссия - Арктическое солнце. Ночью пробираемся на авиабазу под Архангельском, чтобы уничтожить истребитель и вертолет.


Четырнадцатая миссия - Ивовый лук. Город Торопек, все бойцы отмечают, что им холодно. Идет снег, прямо на зеленую траву. Под ногами чавкает грязь. Премьер-министр Карпин попросил США ввести войска и наступать на Москву. Американцы согласились. Вместе с регулярной армией США прорываем оборону российских националистов.


Финальная пятнадцатая миссия - Белая бритва. Москва, здравствуй. В ноябрьской Москве холодно, падает снег, на улицах бесцельно шатаются немногочисленные москвичи вперемешку с группами националистов. Наша цель – по историческому центру столицы выйти к Красной площади и штурмовать Кремль. Финальные столкновения проходят возле мавзолея Ленина.

Сценаристы смогли предсказать реальный конфликт с Грузией. Но американской армии, в реальности, не довелось повоевать под стенами Кремля. Таким было видение альтернативной истории Томом Кленси в 2001 году.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

москва tom clancy’s ghost recon
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
49
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
10
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 49
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8, Redmi Note 10 Pro и ещё 26 смартфонов получили прошивку MIUI 12.5 Stable
+
Майнеры уже испытали GeForce RTX 3080 Ti в добыче Ethereum
67
В сети появился полностью рабочий сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: история вернётся к Стрелку
19
Начинаем майнить Chia Coin с максимальной эффективностью – оптимальная сборка ПК от Tomshardware
39
Xiaomi Redmi Note 10 сильно подешевел – Snapdragon 678, экран AMOLED и 5 000 мА*ч со скидкой 20%
+
Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 36 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию Android 11
2
Майнеры Chia Coin будут получать SSD напрямую от производителей, а память 3D NAND станет дороже
12
GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3060 LHR протестированы в майнинге Ethereum
38
В сеть раньше времени попал трейлер Battlefield VI
6
McDonald's в США раздаёт бесплатный iPhone всем сотрудникам, проработавшим в ресторане 6 месяцев
9
Майнеры в Монтане пытаются продвинуть проект солнечной электростанции площадью 650 гектар
23
Выбираем недорогую игровую видеокарту – Radeon 580 vs GeForce 1060 из шахты и магазина от Benchmark
13
Пользователь потерял 10 000 Bitcoin, поскольку родители выбросили ноутбук с ключами от кошелька
14
Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%
52
В Google Pixel 6 будет использоваться тот же графический процессор ARM, что и в Galaxy S21
+
Дубай запустил криптовалюту DubaiCoin
5
Новым таинственным подарком в Epic Games Store стала увлекательная Among Us
3
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, с каким персонажем игроки чаще всего заводят романтические отношения
18
Состоялась премьера геймплея многообещающей Horizon Forbidden West
47
В Steam стартовала распродажа игр с открытым миром со скидками до 80 %
8

Популярные статьи

10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента
8
Плюсы и минусы использования в 2021 году устаревшей, прожорливой и горячей AMD Radeon HD 4870
61
Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
27
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
41
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже
Разборка MSI GeForce GTX 1070 AERO 8GB OC и небольшой тест термопасты GD100
73
Самые практичные модели кнопочных телефонов на каждый день
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
3
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
6
Ubuntu в качестве десктопа
1

Сейчас обсуждают

ахахах
07:49
вся инфраструктура Украины разрушена уже пендосами,там всё страна начала потихоньку вымирать и лет через 50 её вобще такими темпами небудет
Премьера геймплея и точная дата выхода Far Cry 6 — самой амбициозной игры во всей серии
skydan
07:48
Пусть переносят на уе5, тогда куплю
Премьера геймплея и точная дата выхода Far Cry 6 — самой амбициозной игры во всей серии
Tess Oushen
07:48
Про какую войну вы всё время пишите? Интел разрабатывала совместно с амд новое видео ядро, для своих процессоров. Амд резко шагнуло вперёд за последние два года... совпадение? Не думаю... Единственная...
Рано или поздно Intel и AMD вернутся к ценовым войнам
Всё понятно...
07:45
Премьера геймплея и точная дата выхода Far Cry 6 — самой амбициозной игры во всей серии
Aleksei Kos
07:42
Новость прям бомба! 😂😂😂 А ничего что для Redmi Note 8 pro неделю назад по воздуху прилетела 12. 0.8... Дебилы бл. дь(Лавров)
Xiaomi выпустила финальную стабильную прошивку MIUI 12 на 111 актуальных смартфонов
дунаев дмитрий
07:40
палец могу долго держать на памяти значит меньше 70!
Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
wwr222
07:38
Пока аналога не появится,никакой смерти Винды не предвидится.Да и хотел бы глянуть на того,кто сможет навязать конкуренцию Майкрософту...
Ubuntu в качестве десктопа
Александр Богданов
07:37
Сенсация в степени разочарования
S.T.A.L.K.E.R. запустили на российском процессоре "Эльбрус‑8С"
wwr222
07:32
Подобные аферы всегда резко падают.Просто еще не наигрались или ситуация не вышла из под контроля.В любом случае основная цель майнинга: перевод "священной крипты" в "поганые" $$$.А говорить майнеры м...
Крах майнинга в 2022 году - стоит ли ожидать снижение цен на новые и б/у видеокарты
ShadowTM
07:32
Ты слеп? Из первого же десятка тестов за Intel ТОЛЬКО Geek Single Core. В остальных AMD просто уничтожает устаревший ещё на момент выхода хлам от Intel. Да и дальше за Intel только всякие SSE/X87 тест...
Intel Core i9-11900KF на частоте 7125 МГц улучшил мировой рекорд SuperPI 32M
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем