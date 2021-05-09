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Для тех, кто пропустил - Часть первая, вторая, третья.

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Tamriel Rebuild - это очень крупное любительское дополнение. Мод еще в стадии разработки, но я смог пройти те квесты, что доступны. К сожалению, все записи в дневнике на английском языке, но в целом понятно. Еще к недостаткам стоит отнести то, что восточная окраина материка не отображается на глобальной карте, а только на локальной. Поэтому бывает трудно найти нужные локации.

Еще у меня, по какой-то причине, все квестодатели всех гильдий отказывались выдавать задания несмотря на то, что я уже состоял во всех гильдиях благодаря прохождению основной игры. Вероятно, это было связано с тем, что после прохождения всех предыдущих дополнений я стал главой всех домов, гильдий и культов, а главе всего и вся квесты не выдают. Так что если начинать игру с нуля в Тамриэле, то, возможно квесты будут выданы. Поэтому приходилось выдавать себе квесты через консольные команды.

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Одного основного квеста нет, есть несколько серий квестов, а также куча одиночных.

Создатели мода поставили перед собой цель воссоздать всю провинцию Морровинд.

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Дополнение принесло новый транспорт – морских страйдеров. Если обычные страйдеры — это летающие по воздуху жуки, то морские – это плавающие жуки.





На северо-востоке карты, на собственном острове, расположился Порт Тельванни – столица Дома Тельванни. Все 43 постройки выполнены из растений, как это принято у тельванни. В Доме Совета Тельванни расположились члены правящего совета Дома Тельванни. Они выдают задания в серии квестов за Дом Тельванни. Дом Совета отличается от всех других зданий – он выполнен в форме синего шара.





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Западнее Порта Тельванни расположился городок Раньон-Рун. Он контролируется лордом Тельванни мастером Митрасом, который выдает целую серию квестов, связанных с налаживанием жизни в городе, но только если вы член Дома Тельванни. В 17 домах города расположились 40 персонажей.





После я отправился в деревню Гол Мок. Она расположена западнее Старого Эбенгарда. В деревне живут 7 персонажей. Пять лачуг стоят на воде, и есть скромное поместье Хлаалу. Владелец поместья выдает одно задание – передать шуточный пирог в поселке Вхул, расположенном юго-восточнее Старого Эбенгарда.





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Гильдия бойцов предлагает большое число квестов в разных городах. Я начал с Гильдии бойцов в Файрвотч. Это большой имперский город в землях Тельванни. Имеет мощные укрепления и маяк, а всего в городе есть 31 здание.





Из гильдии бойцов Файрвотча дается несколько заданий в Бал-Ойре. Это портовый городок в западно-имперском стиле, расположенный на севере полуострова. В городке проживает 55 персонажей в 23 зданиях. В городе присутствуют противники – мускусные мухи, размером со скального наездника, и из-за них на улице нет никого. В городе есть квест, в результате которого выяснится кто приманивает мух, и можно будет от них избавиться. После избавления от мух улицы города наполнятся людьми.





Дела гильдии бойцов привели меня в Хельним. Второй по величине имперский город во владениях Дома Тельванни. Город имеет две зоны. В имперской части 69 зданий. В зоне Тельванни 16 растительных домов Тельванни. Если заглянуть в подвал замка Хельнима, то можно найти там много золотых монет.





Следующая часть квестов Гильдии бойцов выдаётся в Акаморе. Там дома построены в стиле Морнхолда – зеленые постройки. Всего есть 28 зданий. Город является зоной владений Дома Индорил.





В Акаморе можно получить несколько заданий, для выполнения которых придется посетить самый необычный город континента - Некром. Это огромный храмовый город из белого камня на востоке континента. Архитектура города из белого камня уникальна и больше нигде на континенте не встречается. В городе есть доки и огромные катакомбы, в которых легко заблудиться. Духи предков в этих катакомбах выдают несколько заданий. Но даже те персонажи, которые бродят по улицам города, и кажутся обычными NPC, на самом деле могут оказаться духами. В Верхнем районе 25 зданий. В портовом районе 36 домов.





Южнее Вивека, через пролив раскинулся на побережье крупнейший имперский город – Старый Эбенгард. В порту города стоят шесть кораблей, а всего в городе 110 зданий, что очень много. На Отдельном острове, соединенном с материком мостом, стоит башня Эбон. Там разместилось все руководство города. Следующий крупный район города – центральная площадь, там разместились штаб-квартиры многих гильдий. Есть квартал ремесленников, где можно купить любые виды снаряжения и утвари. Еще есть квартал трущоб с забегаловками. В портовом квартале на вечном приколе стоят корабли, а также разместилась администрация порта. В порту Старого Эбенгарда по заданию гильдии магов нужно будет убить Ледяного Атронаха.





Строго на юге от Старого Эбенгарда расположился город Альмас Тирр. Туда приводят миссии храма трибунала, а также есть несколько одиночных задач в стиле подай-принеси. Город по своей архитектуре является как бы уменьшенной копией Вивека, состоит из одного большого квартала на русле реки Тирр. Город расположен на мосту через эту реку.





Буквально в шаговой доступности от Алмас Тира, чуть восточнее его, спрятался городок Роа Дир. Городок выглядит крайне приятно, зеленые здания выполнены в стиле зданий из столичного Морнхолда. Чуть западнее от Роа Дир посреди русла реки в развалинах Хадрумнибиби стоит ведьма Сихаенил. У нее есть квест на убийство даэдры Уридимму в Халаане. Халаан – это большая локация со множеством уровней в Обливионе - местном аналоге Ада. Сихаенил телепортирует нас туда. Халаан это царство мертвых, там можно встретить только призраков. Вернуться из Обливиона в Тамриэль можно только надев амулет Сихаенил, и если вы вернетесь, не убив Уридимму, то она сильно расстроится и нападет на вас. Если все пройдет как надо - получите награду.





Далеко на юге от Акаморы в густых зарослях затерялся городок Босмора. Там есть пара квестов по поимке грабителей в Хранилище Индорил. В этом хранилище есть много тысяч золотых монет, так что при достаточно развитом навыке скрытность и взлома можно хорошо пополнить свои карманы.





Между Акаморой и Босморой на берегу реки разместился интересный и необычный СПА-отель – Дрейним Спа. Там всякие жители провинции могут полежать в открытых и закрытых бассейнах с горячей водой. Отель разместился северо-западнее маленькой рыбацкой деревни Дрейним, где плотник безуспешно пытается построить лодку. Если верить книге записей, этот отель посещал король Хелсет. С отелем связан один квест – нужно устранить разбойников, которые мешают отдыхающим.

Не все населенные пункты заселены NPC, разработчики взяли на себя слишком большой фронт работ. Но, несмотря на все недоделки, провинция Тамриэль позволит еще немного насладиться игрой всем преданным фанатам, которые прошли все официальные дополнения вдоль и поперек.



