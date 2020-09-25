Необычные видеокарты - со съемным чипом, четырехчиповые, с собственным блоком питания и другие
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Приветствую читателей сайта. Сегодня я начну небольшой экскурс по самым необычным и диковинным видеокартам когда-либо произведенным в мире. Уверен, многие вам будут неизвестны.
3DFX Rampage
Видеокарта имеет уникальное строение, которое больше не пытался повторить никакой другой производитель. У данной видеокарты был съемный чип со своим гнездом, как у обычной материнской платы.
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3Dfx Voodoo5 6000
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Настоящий видео-монстр своего времени. На одной плате распаяно сразу четыре видеочипа. К сожалению компания обанкротилась до поступления этой видеокарты в широкую продажу, и те немногие экземпляры, что увидели свет, продаются коллекционерами за большие деньги.
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AMD Radeon HD 8970
Для обычных покупателей видеокарт сразу за 7000-м поколением видеокарт Radeon шла 200-я серия. Но еще существовали видеокарты 8000-й серии. Их нельзя было купить, они устанавливались только в готовые компьютеры. По факту это был аналог Radeon R9 280X с более быстрым чипом, но с более медленной памятью.
ASUS Dual 6800GT
Данная видеокарта содержит два чипа 6800GT. Прежде всего, поражают габаритные размеры - 300x145 мм. Плата была просто гигантской, по сравнению с обычными видеокартами того времени. На момент выхода эта видеокарта стоила 800 долларов, что было дороже, чем две видеокарты 6800 GT.
ASUS EAX1300PRO Silent
Эта видеокарта необычна тем, что чип у нее располагается на обратной стороне платы. Компания решила, что пассивный радиатор, размещенный сверху, будет лучше охлаждать чип, но в реальности охлаждение ухудшилось.
ASUS Extreme Dual N7800GT
Это двухчиповая видеокарта, которая имела свой собственный блок питания. Из-за высокой цены не была популярна.
ASUS Radeon HD 3850 X3 Trinity
Очень необычная видеокарта, вмещающая в себя сразу три видеочипа, а именно три видеокарты HD 3850 стандарта MXM. Карта использовала водяное охлаждение. Но ввиду большой цены, и плохой поддержки играми технологии CrossFire, видеокарта не стала популярной.
ASUS ROG Mars 760
Уникальная видеокарта, собственная разработка компании ASUS. На одной плате были объединены два чипа GTX 760.
ATi Radeon 7000 PCI Dual
Это монстр от китайских умельцев. На карте распаяны два чипа ATI 7000 из начала 2000х годов. Карта также использует интерфейс PCI. Несмотря на распаянные видеовыходы HDMI, по факту это разъемы VGA, и подключиться к ним можно только через переходник HDMI - D-SUB. Такая карта может порадовать только обладателей очень старых ПК, которым нужно подключить четыре монитора.
ATI Radeon HD 2400 XT Bite-Taken-Out-Edition
Это странная видеокарта, потому что довольно слабый чип оснастили возможностью объединения в CrossFire.
ATI Radeon HD 2900 XTX
Настоящий монстр своего времени. Прорывным было использование память GDDR4, тогда как все остальные флагманы того времени использовали память GDDR3.
ATI Radeon X1300 PCI
Редкая видеокарта для шины PCI. Это настоящий глоток мощности для очень старых систем, где нет даже слота AGP.
Colorful GeForce GTX 680 iGame
Эта видеокарта на базе флагманского чипа GTX 680 была необычна тем, что имела полностью пассивное охлаждение.
На этом пока все, впереди будут еще необычные видеокарты. Пишите в комментариях, какие странные видеокарты вы знаете.
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