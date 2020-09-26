Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Продолжаем цикл статей по самым необычным материнским платам. Сегодня в обзоре - платы по фен-шую, пустые платы, с водой и медными трубами и многие другие.

реклама

Предыдущие статьи - первая, вторая, третья, четвертая, пятая.

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Материнская плата EVGA Classified SR-2

На плате два разъема LGA 1366. Необычного в этой плате то, что по факту это серверная материнская плата, но для компьютерных энтузиастов, обладающая широкими возможностями для разгона. Даже сейчас трудно встретить двухсокетные материнские платы, рассчитанные на разгон процессоров.

реклама

Материнская плата EVGA Z370 Micro

реклама

Плата под сокет 1151v2. Необычно в ней то, что это плата формата microATX, предназначенная для экстремального разгона процессора. Для питания платы используется не только разъем 24-пин (развернутый вдоль платы), но еще 8-пин, 6-пин и 4-пин.

реклама

Материнская плата Fengtek Feng Shui

Плата для платформы AMD. Название фен-шуй взято не случайно. Компоненты разбросаны по плате не как бог на душу послал, а строго по фен-шую. Слоты оперативной памяти расположены под уклоном, чтобы быть в зоне мудрости. Это, якобы, повышает производительность. Процессор расположен в центре, так как там он будет лучше всего работать.

Материнская плата FIC AZ11

Это плата под сокет А. По фотографии видно, что в ней необычного. Это пустой текстолит в нижней части платы. Там нет никаких дорожек и не распаяны никакие элементы. Секрет возникновения этой платы прост – у компании была такая же плата формата mATX. И чтобы сделать плату формата ATX. Инженеры просто удлинили текстолит и распаяли лишь зону под двумя слотами PCI. Дешево и сердито.

Материнская плата Foxconn F1

Плата под сокет 775. Плата интересна тем, что имеет встроенную систему водяного охлаждения на медных трубках.

Материнская плата Foxconn Renaissance X58 Digital Life

Плата под сокет 1366. При взгляде на материнскую плату сразу закрадывается мысль – что-то тут не то. Прямо посреди платы размещен динамик. Но он не настоящий, бутафорский, полностью из пластмассы. Установлен для красоты. Такое понимание красоты было у компании.

Материнская плата Gigabyte GA-8N-SLI Royal

Это материнская плата на сокете 775. А необычна в ней система питания. Посмотрите на фото, на месте, где у всех обычных плат распаяны фазы питания, у этой какой-то оранжевый разъем. Это разъем для установки модуля DPS (в данном случае U-Plus DPS). Этот модуль содержит дополнительные VRM, что должно было, по задумке инженеров, помочь при разгоне. Но, по факту, плата может работать и без этой платы.

Материнская плата GIGABYTE GA-C847N (rev. 1.0)

Плата необычна тем, что на ней распаян процессор Intel Celeron 847. И уже никакой другой процессор установить нельзя. И так как процессор очень слабый, данное решение выглядит сомнительно.

Материнская плата Gigabyte ga-ep45t-extreme

Плата под сокет 775. Плата заметно выделяется радиатором на чипсете. Он настолько огромный, что занимает весь первый слот PCI-E.

Материнская плата Gigabyte GA-IMB410N

Плата под сокет 1200 формата miniITX. Плата отличается нестандартной компоновкой, у нее чипсет расположен над процессором.

Материнская плата Gigabyte GA-Z7X

Плата под сокет А. На первый, да и на любой другой взгляд это обычная плата. Но вот только на момент выхода это была первая и единственная плата с текстолитом синего цвета. Все остальные платы любых производителей имели, так сказать, природный грязно-желтый цвет не крашенного текстолита.

Материнская плата Gigabyte MP30-AR0

Плата с распаянным процессором X-Gene. Это восьмиядерный процессор на архитектуре ARM. Так же на плате разместились целых восемь слотов оперативной памяти.

Материнская плата Gigabyte Z68-Gaming

Плата под сокет 1155. Примечательна плата только формой радиатора на чипсете. Он выполнен в виде заряженного магазина для автоматического ружья. Школьникам должно было понравиться.

На сегодня это все. Пишите, какие еще вы знаете необычные материнские платы.



