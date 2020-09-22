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Продолжаем цикл статей по самым необычным материнским платам. Сегодня у нас на обзоре двухпроцессорные, безумные расцветки, мощные и миниатюрные, теплые ламповые и многие другие.

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Материнская плата ABIT BP6

Двухпроцессорная материнская плата под сокет 370. Именно наличие двух разъемов отличает эту материнскую плату. В те времена это было редкостью, и операционные системы того времени – Windows 95 и 98 не умели работать с двумя процессорами. С этой платой приходилось использовать Windows NT 4.0.

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Материнская плата Abit Fatal1ty AA8XE

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На первый взгляд это обычная плата под сокет 775. Необычного в ней то, что на плате установлено целых пять 40-мм вентиляторов. Два возле разъемов, два над слотами памяти, и еще один на чипсете, перпендикулярно плате, так что он дует на видеокарту. Вероятно шум эта плата издавала приличный.

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Материнская плата AOpen AX3SP Pro Che Che

Плата под сокет 370. Название у нее странное, но еще более странная расцветка. Именно расцветкой плата и выделяется среди прочих. Ее можно вешать на стену как какую-нибудь картину в жанре примитивизма.

Материнская плата AOpen AX4B-533 Tube

Плата под сокет 478. Необычно в ней то, что для звука используется ламповый усилитель. Лампа произведена фирмой SOVTEK в России, и относится к hi-end сегменту.

Материнская плата AOpen i975Xa-YDG

Плата под сокет 479. Это разъем для ноутбучных процессоров. В те времена необычно видеть настольную плату с ноутбучным процессором.

Материнская плата ASRock 775Dual-VSTA

Плата под сокет 775. Необычно в ней то, что она имеет два вида разъемов для видеокарты – PCI-E и AGP, а также по два слота для DDR2 и DDR

Материнская плата ASRock 939A785GMH/128M

Это плата под сокет 939. И необычного в ней то, что на плате используется слишком новый для такого гнезда чипсет 785, который устанавливался на сокет АМ2+. На плате есть встроенное видео ATI Radeon HD 4200, с собственной видеопамятью в количестве 128 мегабайт. Странное сочетание.

Материнская плата ASRock C3758D4I-4L

На плате уже распаян процессор Intel, и другой установить не получится. Но какой процессор – восьмиядерный Atom C3758. Но также на плате есть целых тринадцать портов SATA3, и три сетевых порта. Плата явна предназначена для организации дискового сетевого хранилища.

Материнская плата ASRock K8A780LM

Плата под сокет 754. Необычен чипсет этой платы. Это AMD760G. Этот чипсет обычно ставился на новые платы с сокетом AM3. Зачем было совмещать его с очень старым сокетом 754 – не понятно.

Материнская плата ASRock K8Upgrade-760GX

Плата необычна тем, что поддерживает два сокета – 754 и 939. На основной плате распаян 754. На плате расширения, вставляющейся в слот, похожий на AGP, распаян 939 сокет.

Материнская плата ASRock M3A785GXH/128M

Плата под сокет AM3. Все в этой плате стандартно, кроме одного. Для включения порта eSATA, нужно было подсоединить комплектный кабель как показано на рисунке – наискосок.

Материнская плата ASRock P4 Combo

Это двухсокетная материнская плата для процессоров Intel с разъемами 775 и 478. Причем одновременно два процессора поставить в нее нельзя.

Материнская плата ASRock Rack EPC621D4I-2M

Плата формата Mini-ITX под сокет 3647. Необычно сочетание гнезда и размера материнской платы. Разъем процессора занимает большую часть платы, и может принять на себя только процессоры Xeon. Также на такую маленькую плату можно установить четыре модуля оперативной памяти DDR4L.

На этом сегодня все. Пишите какие вы знаете необычные платы.