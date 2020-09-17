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Приветствую читателей сайта overclockers.ru. Осень – это пора для многих школьников и студентов, когда они обновляют свои ПК. При этом они, зачастую, не готовы тратить значительные суммы, и хотели бы получить максимум игровой и прикладной производительности за меньшие деньги. Сегодня мы соберем добротный игровой ПК из новых комплектующих всего за $934 или 70090 рублей.

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Начнем с процессора. Это будет AMD Ryzen 5 3500X





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Это достаточно производительный процессор, имеющий шесть ядер и шесть потоков. По производительности он чуть быстрее Ryzen 2600, и чуть медленнее Core i3-10400F.

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Материнская плата будет ASUS PRIME B450M-A

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Это небольшая, но достойная плата от надежного бренда. В наличии четыре слота под оперативную память и слот М.2. Также на данную плату можно будет в будущем добавить, при необходимости, больше памяти, или более мощный процессор.

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Для охлаждения не горячего процессора возьмем кулер DeepCool GAMMAXX 300B





Кулер имеет три тепловые трубки с технологией прямого контакта, а также 120-мм вентилятор с голубой подсветкой.

Также возьмем комплект оперативной памяти 16Gb DDR4 3600MHz G.Skill Trident Z (F4-3600C17D-16GTZKW) (2x8Gb KIT)





Это хорошая и быстрая память от именитого бренда, работающая на частоте 3600МГц. Два модуля нужны для организации двухканального режима работы памяти.

Видеокарту возьмем GeForce RTX2060 EVGA KO GAMING PCI-E 6144Mb (06G-P4-2066-KR)





Это сравнительно не дорогая, но достаточно мощная видеокарта от проверенного временем производителя с двумя вентиляторами на борту. Ядро работает на частоте 1365 МГц, с бустом до 1680 МГц, и имеет память 6 Гб GDDR6 14000 МГц.

Блок питания будет 500W Be Quiet Pure Power 11





Это надежный блок питания с мощностью 500 Вт, имеет активный PFC, вентилятор 120x120 мм и сертификат 80 PLUS Gold.

Корпус возьмем 1STPLAYER RAINBOW R3-A





Этот корпус может вместить материнскую плату формата ATX, mATX, Mini-ITX. Имеет окно и подсветку на передней панели.

Для системы и игр возьмем твердотельный накопитель 512Gb SSD GOODRAM PX500 (SSDPR-PX500-512-80)





Это внутренний SSD формата M.2, емкостью 512 Гб от набирающего популярность польского бренда. Он имеет скорость чтения 2000 Мб/сек, и записи 1600 Мб/сек.

В итоге, за небольшие деньги, мы получили компьютер, производительности которого хватит для всех новых игр в разрешении FullHD и QHD. Также данная сборка справится с любыми рабочими проектами, в том числе обработка графики, монтаж видео, 3D-моделирование.