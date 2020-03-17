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Новые кадры из GoldenEye 25 показывают родные снега Сибири

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Разработчики игры GoldenEye 25, являющейся римейком старой доброй игры про хрестоматийного агента британской разведки Джеймса Бонда - GoldenEye 64, представили новые кадры, на которых показана локация в русской Сибири.
Помимо заснеженных кадров разработчики показали работающие модели часов и камер видео наблюдения. Радует, что в команде авторов есть люди, понимающие русский язык, поскольку надписи на русском языке на военной базе выполнены без ошибок, которые до сих пор еще допускают некоторые игровые разработчики и голливудские режиссеры. Тот факт, что российские военные на базе одеты не по уставу можно списать на художественный прием, все-таки это фантастика.
На елках, покрытых кучками снега, можно заметить небольшое количество полигонов, но можно надеяться, что к релизу эти елки будут заменены на более полигональные. Также радиолокационная станция пока выглядит картонной. На сегодняшний день известно, что игра разрабатывается на движке  Unreal Engine 4. Пока выход игры запланирован на август 2022 года только для платформы PC, и планируется бесплатное распространение. Также пока разработчикам не поступали юридические угрозы от издателей оригинальной игры, как это уже не раз бывало в случае других римейков классических игр.


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