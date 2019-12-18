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Рынок мобильных телефонов постоянно стремительно обновляется. Многим людям сложно следить за новинками, трудно оценить, какой телефон лучше. Данная статья поможет сориентироваться в многообразии телефонов и выбрать лучший под определенный бюджет. Все отобранные телефоны имеют поддержку NFC – технологию бесконтактных платежей. Это будущее, которое уже наступило. Даже если вы не пользуетесь этой технологией сейчас, ее наличие будет не лишней в телефоне. Телефоны были отобраны из большого количества по цене и по очкам в тесте AnTuTu, который показывает общий рейтинг производительности и позволят сравнить смартфоны друг с другом.

Бюджет в 5000 рублей. Gome U7. В магазине banggood телефон предлагается по 4800 рублей. На Алиэкспресс он стоит чуть выше 5000. Модель 2018 года. Система Android 7. Экран 5,99 дюйма. Процессор Helio P25 в AnTuTu выдаёт 80000 попугаев. Передняя и селфи камеры по 13 мегапикселей каждая. Вес 164 г. Разрешение экрана 1080х2160. Аккумулятор 3100 mAh. Оперативная память/внутренняя память: 4/64 GB.

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ZTE Blade V10. В магазине mvideo телефон предлагается по самой низкой цене в интернете: 9990 рублей. Везде он стоит дороже. Модель 2019 года. Система Android 9. Экран 6,3 дюйма. Процессор Helio P70 в AnTuTu выдаёт 175000 попугаев. Передняя и селфи камеры по 16 и 32 мегапикселя (да, селфи-камера тут мощнее). Вес 154 г. Разрешение экрана 1080х2280. Аккумулятор 3200 mAh. Оперативная память/внутренняя память: 4/64 GB.

Бюджет в 15000 рублей. Redmi Note 8 Pro. На Алиэкспресс телефон предлагается по самой низкой цене в интернете в 13591 рубль. Модель 2019 года. Система Android 9. Экран 6,53 дюйма. Процессор Helio G90 в AnTuTu выдаёт 281000 попугаев. Передняя и селфи камеры по 64 и 20 мегапикселей. Вес 200 г. Разрешение экрана 1080х2340. Аккумулятор 4500 mAh. Оперативная память/внутренняя память: 6/64 GB.

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. Xiaomi Mi Mix 3 5G. На Алиэкспресс телефон предлагается по самой низкой цене в интернете в 19416 рублей. Модель 2019 года. Система Android 9. Экран 6,39 дюйма. Процессор SnapDragon 855 Plus в AnTuTu выдаёт 448000 попугаев. Передняя и селфи камеры по 12 и 24 мегапикселей. Вес довольно большой - 225 г. Разрешение экрана 1080х2340. Аккумулятор 3800 mAh. Оперативная память/внутренняя память: 6/64 GB.

Бюджет в 25000 рублей. Realme X2 Pro. На Алиэкспресс телефон предлагается по самой низкой цене в интернете в 25825 рублей. Модель 2019 года. Система Android 9. Экран 6,5 дюйма. Процессор SnapDragon 855 Plus в AnTuTu выдаёт 478000 попугаев. Передняя и селфи камеры по 64 и 16 мегапикселей. Вес 199 г. Разрешение экрана 1080х2400. Аккумулятор 4000 mAh. Оперативная память/внутренняя память: 8/128 GB.

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. Vivo iQOO Pro. На Алиэкспресс телефон предлагается по самой низкой цене в интернете в 28866 рублей. Модель 2019 года. Система Android 9. Экран 6,41 дюйма. Процессор SnapDragon 855 Plus в AnTuTu выдаёт 481000 попугаев. Передняя и селфи камеры по 48 и 12 мегапикселей. Вес 215 г. Разрешение экрана 1080х2340. Аккумулятор 4500 mAh. Оперативная память/внутренняя память: 8/128 GB.Тут мы уже зашли в топовый сегмент телефонов, шаг в 5000 рублей уже не будет давать никаких преимуществ.

Бюджет в 40000 рублей. Vivo Nex 3. На Алиэкспресс телефон предлагается по самой низкой цене в интернете в 40416 рублей. Модель 2019 года. Система Android 9. Экран 6,89 дюйма. Процессор SnapDragon 855 Plus в AnTuTu выдаёт 483000 попугаев. Передняя и селфи камеры по 64 и 16 мегапикселей. Вес 218 г. Разрешение экрана 1080х2256. Аккумулятор 4500 mAh. Оперативная память/внутренняя память: 8/128 GB.

И это максимальный по производительности смартфон. Никакие более дорогие модели не принесут большей производительности. Смысла в них нет, если только вы не хотите переплатить за бренд. Например, флагман Samsung Galaxy S10 Plus за 68000 рублей на процессоре Exynos 9 9820 выдает всего лишь 395000 попугаев. Apple iPhone 11 Pro Max за 131000 рублей на процессоре Apple A13 Bionic выдает всего лишь 476000 попугаев. Стоят ли они тех денег, которые за них просят?