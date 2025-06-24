Во время интервью с Tymоном Смекталой, директором франшизы Dying Light, на Summer Game Fest 2025, был поднят вопрос о возможности выхода новой части серии — Dying Light: The Beast — на платформе Nintendo Switch 2. Представитель студии Techland отметил, что сама идея ему импонирует и в будущем такая версия возможна, хотя сейчас говорить об этом рано.

С одной стороны, игра была анонсирована как проект, который должен выйти даже на более слабых консолях — PlayStation 4 и Xbox One. Это даёт основания полагать, что технические характеристики Switch 2 позволяют запускать игру без значительных доработок. Вместе с тем, движок C-Engine, на котором построена игра, получил ряд важных улучшений: усовершенствованы погодные эффекты, рендеринг материалов, освещение и тени, а также динамика движения солнца на небе. Все эти элементы заметно превосходят уровень предыдущей части — Dying Light 2: Stay Human.

С другой стороны, переход на новую платформу — это всегда логистическая и техническая задача. Ранее Techland выпускала новые игры только через несколько лет после старта их разработки для других платформ. Например, оригинальная Dying Light вышла на Switch лишь спустя шесть с половиной лет после первоначального релиза. При этом версия содержала все дополнения в составе Platinum Edition.

Таким образом, если студия решится на порт, то он может быть реализован только в формате специального издания, объединившего основную игру и уже доступный контент. Для владельцев Nintendo Switch 2 это станет хорошей возможностью познакомиться с историей Кейла Крейна, особенно учитывая, что новая часть — по сути полноценное продолжение всей серии, а не просто расширение предыдущих игр.

Остаётся ждать дальнейших заявлений от разработчиков. Но одно ясно уже сейчас: интерес к платформе со стороны сторонних студий растёт, а значит, потенциальный выход Dying Light: The Beast на Switch 2 остаётся в пределах реальности.