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Kojima Productions и Line Mileage анонсировали анимационный фильм по вселенной Death Stranding

Сценарий напишет создатель сериала Raised by Wolves Aaron Guzikowski
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Проект Death Stranding продолжает расширяться за пределы игровой индустрии. Помимо фильма от A24 с участием режиссёра Michael Sarnoski, стало известно о втором кинопроекте — на этот раз анимационном. Его реализуют при участии студии Line Mileage и автора сценария Aaron Guzikowski, который ранее работал над сериалом Raised by Wolves. Фильм будет ориентирован на зрительскую аудиторию старшего возраста и расскажет новую историю, не связанную напрямую с событиями игр.

По словам Guzikowski, вселенная Death Stranding вдохновляет его своей оригинальностью и философской глубиной. Он назвал её одновременно тёмной и полной надежды, что делает её идеальной для творческого развития в формате анимации. Для Daniel Dominguez, главного креативного директора Line Mileage, игра стала одной из самых запоминающихся в истории видеоигр. По его словам, она вызывает те же эмоции, что и культовые проекты Blade Runner или Ghost in the Shell, и заслуживает быть показанной в новой форме.

Тем временем, сама Kojima Productions готовит к выходу Death Stranding 2: On the Beach, премьера которой намечена через неделю после публикации этого текста. Интерес к франшизе растёт, особенно учитывая тот факт, что во время тестирования второй части разработчики решили изменить направление проекта, чтобы сделать его более спорным. Как признался один из композиторов, Hideo Kojima не любит, когда игроки хвалят всё без исключения, поэтому стремится к балансу между восторженными и критическими отзывами.

Для поклонников творчества Кодзимы и нестандартных медиапроектов это событие стало важным шагом вперёд. Остаётся ждать, как именно анимационная адаптация передаст дух оригинала и какие новые повороты ожидают во второй части игры. Но одно ясно уже сейчас: Death Stranding остаётся одной из самых провокационных и необычных франшиз современности, которая не перестаёт удивлять своими форматами и подходами к повествованию.

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