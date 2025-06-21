Новинка также готовит игроков к раскрытию информации о системе классов.

Вышло новое обновление для тестовой версии следующей части серии Battlefield, известной как Battlefield Labs. Оно принесло несколько важных улучшений, включая поддержку технологии NVIDIA DLSS 4. Также появилась возможность отключать рамку вокруг зоны захвата, а статус сборки изменился с PRE ALPHA на ALPHA.

Кроме того, в обновлении были найдены новые файлы, намекающие на наличие режима баттл-рояль, хотя официальное подтверждение этой функции пока отсутствует. В сообществе это вызвало интерес, так как EA уже долгое время не выпускала масштабных шутеров в этом формате. Ранее информацию о возможном режиме раскрыл инсайдер u/NSGXD через Telegram-канал 1BF, но теперь она получила дополнительное развитие в коде игры.

Также стало известно, что вскоре будет опубликована информация о системе классов, которая может стать ключевым элементом геймплея. Это может быть частью более широкого анонса, который ожидается этим летом. Судя по всему, игра объединит однопользовательскую кампанию, разрабатываемую студией Motive Studios, с мультиплеером, вдохновлённым современными медиапроектами, такими как сериалы или фильмы вроде Lioness и Civil War.