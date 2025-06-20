Новинка обещает улучшенное качество звука и современный дизайн, уже отмеченный наградой

На сайте компании Xiaomi появилась информация о новой аудиосистеме Soundbar Pro 2.1, что говорит о скором выходе устройства на международный рынок. Это продолжение линейки, начатой Soundbar 2.0, которая вышла в Европе в начале 2025 года.

Производитель позиционирует устройство как источник кинематографического качества звука. В комплект входят сама звуковая панель с двумя широкополосными динамиками и отдельный беспроводной сабвуфер диаметром 6.5 дюйма.

Общая мощность системы составляет 300 Вт, из которых 180 Вт приходится на сабвуфер. Поддержка Dolby Audio и DTS Virtual:X должна усилить эффект пространственного звука, а шесть предустановленных режимов — включая музыкальный, кино и игровой — позволят подстроить звучание под конкретную задачу. Интерфейсы включают HDMI (ARC), оптический и коаксиальный входы, а также Bluetooth для беспроводного подключения и NFC для быстрого запуска со смартфона. Управление осуществляется через инфракрасный пульт и сенсорные элементы на верхней панели. Также в наличии скрытый дисплей на саундбаре, который показывает текущие настройки или состояние воспроизведения.

Конструкция выполнена в корпусах из анодированного металла: сама панель имеет размеры 840 x 87 x 60 мм, сабвуфер — 363 x 249 x 249 мм. Устройство уже получило Red Dot Design Award 2025, что говорит о высоком уровне проработки внешнего вида и эргономики.

Точная цена пока не объявлена, но ориентиром может служить стоимость предыдущей модели — €59.99 в Европе.