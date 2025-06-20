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AMD Ryzen Threadripper 9000 обещает рекордную производительность и масштабный прирост мощности

Новые процессоры Zen 5 задают новый уровень вычислительной мощи в сегменте рабочих станций
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Во время мероприятия Computex AMD представила новые процессоры линейки Ryzen Threadripper 9000 на архитектуре Zen 5.
Главным достижением стало улучшение IPC на 16% по сравнению с предыдущим поколением Zen 4. В сочетании с увеличенным количеством ядер (до 96) и более широкой поддержкой памяти DDR5-6400 (с возможностью разгона до DDR5-7000), эти процессоры показывают рост производительности в многопоточных задачах до 26%, а в некоторых сценариях — даже больше. Особенно это заметно в нагрузках, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом.При сравнении с конкурентами от Intel — например, флагманской серией Xeon W-3500 — преимущество Threadripper 9000 оказалось ещё более впечатляющим. В задачах проектирования и производства он работает быстрее в два раза, в мультимедийных нагрузках — почти в 2,5 раза, а в задачах построения и моделирования — в 2,18 раза. Даже в менее требовательных сценариях, таких как научные и программные вычисления, разница составила 75%, а в ИИ-задачах — около 50%.Особое внимание уделено масштабируемости: новая линейка предлагает до 128 линий PCIe 5.0, 8 каналов памяти DDR5, поддержку до 2 ТБ ОЗУ, а также улучшенный доступ к шине Infinity Fabric. Это делает платформу идеальной для использования в облачных системах, высокопроизводительных сборках и рабочих станциях, где важна скорость передачи данных между компонентами.Флагманский Threadripper PRO 9995WX с 96 ядрами и 192 потоками демонстрирует 108% прирост по сравнению с Xeon 3595X, что говорит о его превосходстве в большинстве профессиональных задач. Также были представлены другие модели: 9985WX (64), 9975WX (32), 9965WX (24), 9955WX (16) и 9945WX (12) ядер. Все они поддерживают AVX-512 и подходят для сложных вычислений, в том числе в области трассировки лучей, симуляции и генеративного ИИ.Эти процессоры совместимы с существующими материнскими платами sTR5, что упрощает переход от старых поколений. Также добавлены функции управления через AMD PRO Manageability Processor и поддержка беспроводной сети AIM-T. Остаётся ждать тестов и первых отзывов, чтобы понять, как именно эти процессоры будут использоваться в реальных проектах.

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