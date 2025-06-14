Razer официально представила своё первое barebones-решение — BlackWidow V4 75% Barebones. Это компактная клавиатура в формате 75%, которая поставляется без установленных переключателей и кейкапов, позволяя пользователям собрать устройство под свои предпочтения. Версии доступны в чёрном и белом цветах.

Корпус разработан как платформа для энтузиастов: он сохраняет высокий уровень сборки и качество материалов, одновременно предоставляя свободу установки любых 3- или 5-пиновых переключателей. В конструкции используется FR4-пластина для более насыщенного звука при нажатии, двойная система демпфирования для уменьшения вибраций, а также заводская смазка стабилизаторов, обеспечивающая плавные и чистые нажатия.

Особое внимание уделено производительности. Клавиатура поддерживает технологию HyperPolling 8000 Гц, что делает её одной из самых отзывчивых на рынке. Для геймеров это важно, особенно в играх, где решающую роль играет минимальная задержка. Также в наличии — полноценная поддержка Razer Chroma RGB: каждая клавиша освещается отдельно, есть подсветка снизу и интеграция с более чем 300 приложениями и играми для синхронизации световых эффектов.

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Для тех, кто хочет использовать готовую систему, Razer предлагает отдельные наборы Mechanical Switches Gen-3. Можно выбрать между Green (кликкер), Yellow (линейные) и Orange (тактильные). Также доступен Phantom Keycap Upgrade Set, который улучшает внешний вид и яркость RGB-подсветки.