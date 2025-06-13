Согласно новому отчёту Bloomberg от Jason Schreier, Dragon Age: The Veilguard прошла через непростую разработку, полную изменений в концепции и внутреннего давления со стороны руководства Electronic Arts. Изначально игра задумывалась как многопользовательский проект с акцентом на live-service механику, но позже была полностью переделана в одиночную RPG за относительно короткий срок — около года.

Это стало следствием решения EA перенаправить BioWare в сторону live-service проектов, что даже привело к уходу Майка Лейдла, бывшего креативного директора серии Dragon Age. Когда студия вернулась к одиночному формату, ей пришлось не только пересматривать уже готовые элементы игры, но и пытаться внедрить важные для серии моральные выборы и последствия — которые ранее не были ключевой частью замысла.

В результате многие из этих решений были добавлены в спешке, что сказалось на нарративе. Некоторые игроки отметили, что диалоги звучали слишком «язвительно» — похоже на то, как это было в Forspoken, что вызвало негативную реакцию. Также стало ясно, что основная идея EA заключалась в том, чтобы создать проект, способный генерировать постоянный доход, как у Epic Games или других крупных сервисов.

Хотя релиз состоялся в октябре 2024 года и был встречен с положительными отзывами от части игроков, показатель в 1,5 миллиона пользователей к январю 2025 года оказался ниже ожиданий компании. Это привело к массовым увольнениям в BioWare и предположениям, что EA может вообще закрыть студию.

Если бы EA не настаивала на переходе к онлайновому формату, возможно, The Veilguard могла бы стать более цельной и запоминающейся частью серии. Но теперь она остаётся примером того, как давление сверху и стремление к прибыли могут изменить судьбу проекта, ещё не успевшего толком начаться.