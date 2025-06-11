EMTEK расширила линейку MIRACLE WHITE, добавив видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 8 и 16 ГБ памяти
Южнокорейская компания EMTEK добавила в свою серию MIRACLE WHITE две новые модели на базе GeForce RTX 5060 Ti — версии с 8 и 16 ГБ GDDR6 памяти. Обе уже доступны через местные интернет-магазины по цене от 639,660 KRW (~$472) за младшую и 725,900 KRW (~$535) за старшую.
Визуально карты продолжают стиль предыдущих моделей: белый корпус, три вентилятора и массивный радиатор, при этом без поддержки RGB-освещения. Интересно, что используется не полностью белая плата — внутренности остаются традиционного чёрного цвета. Система охлаждения стала немного тоньше (2 слота вместо 2.5).
Эти модели основаны на эталонных спецификациях NVIDIA, поэтому стоит ожидать стандартной частоты и теплового пакета. Однако пока нет информации о том, будут ли эти видеокарты доступны за пределами Южной Кореи. Ранее продукты EMTEK редко попадали к западным покупателям.
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