Activision официально представила Call of Duty: Black Ops 7, которая станет прямым продолжением Black Ops 6 и разворачивается в мире, который теперь стал ещё более напряжённым. Действие игры происходит спустя более чем 40 лет после событий предыдущей части, в 2035 году — эпохе хаоса, где мир охвачен войнами и психологическим оружием. Игроки снова возьмут под контроль Дэвида Мэсона, который вместе со своей командой должен будет противостоять врагу, использующему страх как главное оружие.

Создатели из Treyarch и Raven Software позиционируют эту часть как «следующую стадию» развития Black Ops. В игре будут доступны кампания для кооператива, инновационный мультиплеер с новыми картами и углубление в зловещую главу режима Zombies, разворачивающегося в темном измерении Dark Aether.

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Также стало известно, что игра выйдет на PC через Xbox PC, Battle.net и Steam. Более того, Black Ops 7 будет доступна с первого дня через подписку PC Game Pass.