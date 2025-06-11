AMD официально расширила линейку своих процессоров для портативных игровых систем, добавив в неё два новых SoC: Ryzen AI Z2 Extreme и Ryzen Z2 A. Оба будут использоваться в следующих поколениях геймпадов с Windows, таких как ASUS ROG Ally, а также, возможно, в будущих устройствах Lenovo.

Ryzen AI Z2 Extreme стал обновлённой версией уже знакомого Z2 Extreme, но с одним важным дополнением — NPU мощностью 50 TOPS, которая отвечает за обработку ИИ-задач.

В то же время новым бюджетным вариантом стал Ryzen Z2 A. Он построен на ядрах Zen 2 (четыре ядра, восемь потоков) и использует видеоподсистему RDNA 2 с восемью вычислительными блоками. Это делает его ближе к процессору Steam Deck, чем к другим моделям Z2. Также он поддерживает память LPDDR5-6400 и имеет TDP в диапазоне от 6 до 20 Вт, что позволяет использовать его в более компактных и экономичных устройствах.

Оба процессора рассчитаны на разные сегменты рынка: топовый вариант для максимальной производительности и ИИ-возможностей, а младший — для удлинения времени автономной работы без значительного увеличения цены. ASUS уже объявила о планах использовать эти чипы в новых версиях ROG Ally, а Lenovo намекнула на свою линейку портативных геймпадов.