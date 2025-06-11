Casio может запустить в США новую модель из линейки G-Shock — MTGB2000YBD2. Это уже доступно в Японии под названием MTG-B2000YBD-2A по цене ¥181,500 (~$1255). По данным от блога G-Central, версия для американского рынка будет стоить около $1200 и появится в продаже в ближайшие недели.

Это устройство относится к премиальному подразделению MT-G, который сочетает прочность, точность и технологичный дизайн. В основе конструкции — Dual Core Guard: карбоновый монокок и стальной безель с покрытием ion-plated blue-gray. Часы устойчивы к трём типам ударов (Triple G Resist), включая сопротивление центробежным силам и вибрациям. Также они водонепроницаемы до 200 метров.

MTGB2000YBD2 — это радиоуправляемые часы Multiband 6, которые автоматически синхронизируются со спутниками для точного времени. Поддерживается Bluetooth через приложение Casio Watches, где можно настроить функции, такие как будильник, таймер и поиск телефона. Также есть дисплей с LED-подсветкой, что упрощает чтение показаний в темноте.

Внутри часов — 27 зон времени, секундомер с точностью до одной секунды, режим экономии энергии и Tough Solar зарядка от света. Благодаря всем этим функциям, часы могут работать более 29 месяцев без подзарядки.

Размеры устройства — 55.1 x 49.8 x 15.9 мм, вес — 131 грамм. Точная дата выхода в США пока не объявлена.