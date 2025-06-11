Alienware запустила необычную программу — теперь лояльные клиенты могут получить мини-реплику игрового ПК Area-51, созданную из Lego. Набор состоит из 318 элементов и в точности воссоздаёт внешний вид оригинального системного блока, включая передний логотип, вентиляционные отверстия, прозрачную боковую панель и даже жидкостное охлаждение процессора.

Эта Lego-модель построена с вниманием к деталям: внутри можно увидеть шесть синих вентиляторов, три из которых относятся к СВО, материнскую плату, видеокарту и блок питания. Однако маркировка компонентов отсутствует, что делает набор скорее декоративным, чем обучающим.

Размер модели составляет около 13 см в длину, 13 см в высоту и 5.6 см в ширину. Она станет отличным аксессуаром для коллекционеров или тем, кто хочет дополнить своё рабочее пространство стильной игрушкой.

Для получения этой версии ПК пользователи должны собирать бонусные ARP-очки, которые начисляются за покупки в магазине Alienware. Сам набор доступен исключительно через Alienware Arena Marketplace и стоит 9999 ARP. Это эквивалентно нескольким крупным покупкам техники компании, так что достать его смогут только самые преданные фанаты бренда. Alienware также намекнула, что в будущем появятся новые Lego-наборы, посвящённые другим продуктам компании.