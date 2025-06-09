Capcom представила Resident Evil 9 с жутким трейлером и возвращением Раккун-Сити

Capcom официально раскрыла, что следующая часть легендарной хоррор-франшизы будет называться *Resident Evil Requiem*. Игра выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Это стало известно благодаря анонсу в рамках Summer Game Fest 2025, где также был показан первый трейлер, который уже успел вызвать мурашки у фанатов.

В центре внимания — новая главная героиня по имени Грейс. Также в игре снова появится Раккун-Сити — культовый город, ставший символом франшизы.

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К сожалению, информации о геймплее пока нет. Неизвестно, будет ли это игра от первого или третьего лица. Однако трейлер намекает на крайне напряжённую атмосферу, качественную графику и новых ужасных существ, которые могут стать как возвращением к истокам, так и шагом в неизведанное будущее вселенной Resident Evil.