Новый SSD от OWC предлагает увеличенное хранилище и ускорение до 5.5 раз

Компания Other World Computing (OWC) официально выпустила новую версию своего твердотельного накопителя Aura Pro X2 — теперь объём составляет 4 ТБ, что делает его одним из самых вместительных решений для владельцев старых Mac. Новинка уже доступна на macsales.com и через авторизованных дистрибьюторов.

Этот NVMe-накопитель основан на интерфейсе PCIe 4.0 и способен выдавать скорость чтения до 3226 МБ/с и записи до 3241 МБ/с, что почти в пять с половиной раз быстрее, чем штатные SSD большинства Mac, выпущенных с 2013 по 2019 годы.

Aura Pro X2 поддерживает MacBook Pro (Late 2013–Mid 2015), MacBook Air (2013–2017), iMac (Late 2013–2019), Mac mini (Late 2014) и Mac Pro (Late 2013).

В комплекте с некоторыми наборами поставляются переходники для переноса данных, а также все необходимые инструменты для самостоятельной установки.

Технологии, применённые в Aura Pro X2, включают SLC-кеширование для ускорения работы, продвинутый wear leveling для увеличения срока службы, защиту данных на уровне канала, энергоэффективный контроллер и поддержку APFS. Установка занимает около 15 минут, и всё это время можно следовать пошаговой инструкции на сайте компании.