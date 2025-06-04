Aorus FO27Q5P — дата выхода нового 500 Гц OLED-монитора подтверждена

Компания Gigabyte официально объявила о скором релизе своего нового игрового монитора Aorus FO27Q5P, который был представлен ещё в январе на выставке CES 2025. Это устройство призвано сменить модель FO27Q3, которая сейчас доступна за $649.99. Новинка станет одним из первых 27-дюймовых мониторов с 500-герцовым QD-OLED-дисплеем от Samsung Display.

Монитор предлагает разрешение 2560x1440, охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 99%, яркость до 1000 нит при низком уровне освещённости (3% APL), а также время отклика матрицы — всего 0.03 мс (GtG). Поддержка AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync гарантирует плавное изображение без разрывов и задержек.

Для улучшения чёткости изображения и движения Gigabyte внедрила технологии Black Frame Insertion (BFI) и антибликовый OLED-режим. Кроме того, производитель обещает трёхлетнюю гарантию на защиту от выгорания экрана и использование «графеновой пленки» для отвода тепла.

Что касается подключения, Aorus FO27Q5P получит полный набор портов, хотя их точный состав пока не раскрыт. Ценник тоже остаётся неизвестным, но монитор поступит в продажу уже в следующем месяце.