Gigabyte выпустила видеокарту RTX 5090 Stealth Ice с скрытым разъёмом питания
Gigabyte выпустила новую флагманскую видеокарту Aorus GeForce RTX 5090 SteALTH Ice. Главная фишка — скрытый разъем питания, перенесенный на тыльную сторону, что позволяет избавиться от торчащих кабелей и добиться безупречного вида внутри корпуса.
Карта оснащена улучшенной системой охлаждения WINDFORCE с новыми вентиляторами Hawk Fan, увеличивающими воздушный поток на 12,5%. Есть «тихий режим» в фирменном ПО, а дополнительный вентилятор на задней панели можно установить для еще лучшего охлаждения.
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