MSI на Computex 2025 показала GeForce RTX 5060 8G CYCLONE OC, которая сочетает ретро-стиль с современными технологиями. В отличие от компактной INSPIRE ITX с одним вентилятором, новая модель получила открытую систему охлаждения с алюминиевым радиатором, плотными ребрами и двумя тепловыми трубками.

Дизайн — это смесь «снежного» камуфляжа и минимализма. Пока компания не раскрыла точные частоты и цену, но ясно одно: это не просто стилизация под старину, а полноценная современная карта.