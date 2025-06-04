Rise of Industry 2 официально вышла на PC и консолях. Вторая часть симулятора промышленного предпринимательства предлагает полностью переработанный геймплей, погружая игроков в атмосферу 1980-х годов.

Основные нововведения включают 15 уникальных сценариев в режиме кампании, каждый из которых ставит перед игроком сложные экономические задачи. Любители свободного творчества по достоинству оценят возвращение песочницы, где можно строить свою промышленную империю без ограничений.

Доступно Deluxe-издание, включающее цифровую арт-книгу, саундтрек в стиле 80-х, эксклюзивную карту Vaporville и набор декоративных элементов для кастомизации штаб-квартиры.