Rise of Industry 2 вышла на PC и консолях с новым режимом кампании
Rise of Industry 2 официально вышла на PC и консолях. Вторая часть симулятора промышленного предпринимательства предлагает полностью переработанный геймплей, погружая игроков в атмосферу 1980-х годов.
Основные нововведения включают 15 уникальных сценариев в режиме кампании, каждый из которых ставит перед игроком сложные экономические задачи. Любители свободного творчества по достоинству оценят возвращение песочницы, где можно строить свою промышленную империю без ограничений.
Доступно Deluxe-издание, включающее цифровую арт-книгу, саундтрек в стиле 80-х, эксклюзивную карту Vaporville и набор декоративных элементов для кастомизации штаб-квартиры.
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