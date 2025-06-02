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Google может представить Pixel 10 уже в июне, судя по приглашениям для Superfans

Новый состав элитной группы пользователей получит доступ к устройствам за месяц до анонса.
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Компания Google запустила программу Pixel Superfans, которая даёт возможность избранным заранее протестировать новые смартфоны серии Pixel 10. В неё войдут всего 25 участников, которые соберутся 27 июня 2025 года на закрытое мероприятие в Лондоне — в так называемом Pixel Penthouse, расположенном в премиальном пространстве Menier Penthouse. Новая линейка может быть показана уже в июне, что будет одним из самых ранних стартов в истории Pixel.

В сообщении упоминается, что участникам предложат «преемников» Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold. Это позволяет предположить, что дизайн и функционал следующего поколения будут заметно отличаться от текущих версий.

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