Samsung Galaxy Tab S11 Ultra может получить самый большой аккумулятор в серии
Согласно новым утечкам от GalaxyClub, Samsung рассматривает возможность значительного увеличения ёмкости аккумулятора в своём флагманском планшете — Galaxy Tab S11 Ultra. Ожидается, что устройство получит батарею объёмом от 11 700 до 12 000 мА·ч.
Новый уровень энергопитания должен улучшить время работы устройства, особенно в сочетании с мощным процессором MediaTek Dimensity 9400, который заменит традиционные решения Qualcomm. Однако точные данные о производительности и энергоэффективности этой платформы пока неизвестны. Также стало известно, что компания может отказаться от средней модели в линейке Tab S11 и выпустить только две версии: стандартную и Ultra.
Вместе с тем, разработка программного обеспечения для Tab S11 Ultra движется медленнее, чем у складных устройств, что может привести к переносу даты его выхода. Пока официальный релиз намечен на следующий год, но если задержки продолжатся, то запуск сместится.
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