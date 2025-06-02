Один из пользователей Reddit (u/JamesFerg650) столкнулся с необычной ситуацией при покупке видеокарты ZOTAC GeForce RTX 5090 в магазине Micro Center в Санта-Кларе. После оплаты и вскрытия упаковки оказалось, что внутри вместо видеокарты лежат несколько рюкзаков — коробка была пустой, хотя выглядела запечатанной.

Это событие привлекло внимание, поскольку факт пропажи GPU на этапе поставки стал повторяющимся явлением. По словам сотрудников того же магазина, зафиксировано уже более 30 аналогичных случаев, все они связаны именно с этой моделью и поставляются в запечатанных коробках. Это указывает на возможное хищение на уровне дистрибьютора или склада, а не в самом магазине.

Представители Micro Center сообщили, что проблема не связана с их работой, а происходит до этапа поставки в торговые точки. В данном случае покупатель смог без проблем вернуть товар и получить рабочую видеокарту. Однако ситуация говорит о том, что спрос на новые GPU опережает поставки, а значит, такие инциденты могут быть частью более масштабной проблемы в цепочке поставок. А значит, тем, кто планирует купить RTX 5090, стоит внимательнее подходить к выбору продавца и проверять комплектацию сразу после покупки.