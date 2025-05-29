Производитель материнских плат обещает исправления через BIOS-обновления

В современном мире компьютерных технологий мощность и производительность растут с каждым годом, но вместе с ними растёт и сложность управления этой самой мощностью. В случае с новыми процессорами AMD Ryzen 9000, установленными в некоторые модели материнских плат ASRock, это стало особенно очевидно.

На выставке Computex 2025 представители ASRock поделились информацией, которая проливает свет на серию неисправностей, связанных с выходом из строя процессоров Ryzen 9000 на их платах. По словам инженеров компании, проблема кроется в слишком агрессивных настройках Precision Boost Overdrive (PBO), которые позволяют CPU работать на пределе возможностей. Однако в некоторых случаях этот предел оказывался чересчур высоким для самих процессоров, особенно для ранних образцов.

Ключевые параметры, такие как EDC и TDC, были выставлены таким образом, что процессоры получали больше энергии, чем могли выдержать. Ситуация затронула, прежде всего, владельцев топовых и средних моделей материнских плат, таких как X870 Steel Legend, B850 Steel Legend, X670E Taichi и других. Меньшие по классу платы, вроде A620 HDV, менее уязвимы, поскольку там изначально используются более мягкие настройки PBO.

Некоторые пользователи сообщали о внезапных сбоях своих процессоров, включая популярный среди геймеров Ryzen 7 9800X3D. Хотя AMD и ASRock уже выпускали обновления BIOS, отдельные случаи выхода чипов из строя продолжали происходить в течение второго квартала 2025 года.

Однако теперь компания заверяет, что последние версии BIOS содержат исправления, направленные на коррекцию этих параметров. Обновления уже внедряются, и они должны предотвратить дальнейшие инциденты.

Эта история служит важным напоминанием: даже самые передовые технологии требуют точного баланса между производительностью и надёжностью.