На Computex 2025 компания Lian Li представила сразу несколько новых продуктов, которые должны заинтересовать как любителей красивых сборок, так и тех, кто строит мощные игровые или рабочие станции. Основной акцент был сделан на корпусах, системах охлаждения и блоках питания — всё это позиционируется как сочетание стиля, функциональности и внимания к деталям.

Особое внимание привлекли новые модели из серии LANCOOL. Например, LANCOOL 217 INF — это обновлённая версия старой модели, но вместо деревянных вставок здесь появились ARGB-полосы, а спереди установлен infinity mirror с новым дизайном решётки. В комплекте уже есть два больших ARGB-вентилятора по 170 мм, что делает внешний вид довольно эффектным. Также был представлен LANCOOL 4 — более крупный корпус с тройными стеклянными панелями и предустановленными вентиляторами спереди. Удобно и то, что в шасси PSU предусмотрены места под дополнительные вентиляторы, что улучшает охлаждение видеокарты.

Ещё один интересный вариант — Vector V200. Это большой корпус с боковыми вентиляционными отверстиями, двумя закалёнными стеклами и встроенным 8.8-дюймовым экраном в нижней части. На нём можно выводить разную информацию или просто настраивать персонализированные изображения. Для тех, кто не готов переплачивать за топовые модели, представили Vector V100 и V100 Mini — более доступные варианты с двусторонним обзором через стекло и поддержкой ATX/mATX плат.

Не обошлось и без обновлений линейки O11D — показали O11D Mini V2, который сохранил компактность, но при этом позволяет установить полноразмерную видеокарту и имеет две стеклянные боковые панели. А ещё там был DAN Case B4 — минималистичный корпус, который можно использовать как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Выглядит он очень стильно и подойдёт тем, кто хочет сделать сборку частью интерьера.

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В разделе блоков питания Lian Li анонсировала серию DWS 1600P/1300P — это топовые модели с сертификатом Titanium и мощностью до 1600 Вт. Такие источники подойдут для самых прожорливых конфигураций. Также были представлены SP, RS и RB серии с разной мощностью и сертификатами Gold и Bronze — от бюджетных до продвинутых решений.

Дополнили картину новые HydroShift II и III AIO — жидкостные СО с RGB-подсветкой на помпе и современным дизайном. И, конечно же, не забыли про вентиляторы: серия UNI Fan Wireless предлагает удобное управление и качественный воздушный поток без лишних проводов.