Google представил новый уровень безопасности в Android 16 с системой комплексной защиты устройств

Компания Google представила новую версию мобильной ОС Android 16, уделив особое внимание вопросам безопасности. Наряду с визуальными изменениями и новыми функциями, разработчики анонсировали систему Advanced Protection, которая должна значительно повысить защищенность устройств.

Advanced Protection представляет собой комплексный механизм безопасности, объединяющий различные защитные технологии. После активации эта функция блокирует возможность отключения ключевых параметров защиты, что предотвращает как случайное снижение уровня безопасности, так и действия вредоносного ПО.

Система объединяет уже существующие защитные механизмы Android с новыми разработками. Среди ключевых компонентов - расширенное журналирование попыток несанкционированного доступа, автоматическая блокировка и защита от кражи. Нововведения включают функцию Inactivity Reboot, которая перезагружает устройство после 72 часов неактивности, и USB Protection, ограничивающую подключение по USB только зарядкой при заблокированном экране.

Advanced Protection работает на системном уровне и интегрирована с ключевыми приложениями Google, включая Chrome, Messages и телефонное приложение. В будущем Google планирует добавить поддержку и для сторонних приложений.

Этот подход напоминает режим блокировки в iOS, но реализован более комплексно. Разработчики подчеркивают, что новая система безопасности использует многоуровневую защиту, где различные механизмы работают согласованно под управлением централизованного контроллера.