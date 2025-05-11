Новая Doom оказалась вполне играбельной на портативном компьютере Valve.

Несмотря на отсутствие официальной сертификации для Steam Deck, последняя часть культового шутера Doom The Dark Ages показала неожиданно стабильную работу на портативном устройстве. После обновления SteamOS до версии 3.7.6 в превью-канале игра перестала выдавать ошибку Bugsplat и стала запускаться на Deck.

Для достижения оптимальной производительности потребовалось установить разрешение 1280×720 пикселей, отключить эффекты глубины резкости и хроматических аберраций, а также использовать масштабирование FSR в режиме Quality. Все остальные настройки графики были снижены до минимума. Генерация кадров оказала негативное влияние на производительность, поэтому ее пришлось отключить.

В таких условиях игра демонстрирует стабильные 30 кадров в секунду на начальных уровнях, а в пустых локациях показатель достигает 42 FPS. Однако в напряженных боях с большим количеством противников и эффектов частота кадров может падать до 20 FPS. Сражения на мехах оказались более стабильными, сохраняя средние 30 кадров в секунду.

Эксперты отмечают, что Doom The Dark Ages вполне проходима на Steam Deck, особенно на ранних этапах. Однако для комфортного прохождения сложных участков может потребоваться снижение уровня сложности. Идеальным вариантом для серьезных игровых сессий остается ПК с клавиатурой и мышью, в то время как Deck подойдет для более спокойных моментов игры.