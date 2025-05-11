Игровые ноутбуки Aurora от Alienware сочетают производительность и универсальность для работы и развлечений

Компания Alienware впервые за почти двадцать лет анонсировала новую категорию ноутбуков под названием Aurora. Эти устройства позиционируются как универсальные решения, способные одинаково эффективно справляться с игровыми сессиями, рабочими задачами и повседневным использованием.

Новая линейка знаменует пересмотр продуктового портфеля бренда, который теперь будет включать два четких сегмента. Флагманская серия Area-51 ориентирована на максимальную производительность, тогда как Aurora предлагает сбалансированные характеристики в компактном корпусе.

Дизайн ноутбуков выполнен в новой концепции AW30, вдохновленной космической тематикой. Модели получили изящный профиль с фирменной сатиновой отделкой Interstellar Indigo и светоотражающими элементами. Инженерам удалось добиться повышенной портативности за счет переработанной системы охлаждения Cryo-Chamber, где тепловые модули размещены в нижней части корпуса.

Технические характеристики включают дисплей QHD+ с частотой обновления 240 Гц и яркостью 500 нит, а также поддержку технологий NVIDIA G-SYNC и Dolby Atmos. Особого внимания заслуживает функция Stealth Mode, которая одним нажатием кнопки отключает RGB-подсветку и переводит систему в энергоэффективный режим.

В линейку вошли две модели: базовая Aurora 16 и более продвинутая 16X Aurora. Старт продаж запланирован на 8 мая 2025 года с начальной ценой 1149 долларов. Устройства будут доступны с видеокартами серий GeForce RTX 30, 40 и 50, что позволит пользователям выбрать оптимальную конфигурацию под свои нужды.

Производитель акцентирует внимание на универсальности новинок, которые одинаково хорошо подходят для работы, творчества и игр. Благодаря продуманной эргономике и адаптивным функциям, ноутбуки Aurora могут стать полноценной заменой стационарным системам без потери мобильности.