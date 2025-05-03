Новинка может получить 14-дюймовый OLED-экран и чип Snapdragon 8 Elite.

Новый флагманский планшет Xiaomi, ранее известный как Pad 7 Max, теперь официально значится как Pad 7 Ultra. Это следует из информации, обнаруженной в базе данных Bluetooth Special Interest Group (SIG). Модель 25032RP42C уже проходила тестирование в Китае, включая сертификацию 3C, где упоминалось наличие зарядки мощностью 120 Вт.

Судя по всему, устройство будет оснащено 14-дюймовым OLED-дисплеем — аналогично предыдущей версии Pad 6 Max 2023 года. Ожидается, что в основе новинки лежит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Ранее компания запустила Pad 7 и Pad 7 Pro, а глобальная продажа Pad 7 Pro началась только в марте этого года.

В отличие от некоторых слухов, пока нет никаких указаний на международный выход этой модели. Как и в случае с другими брендами, такими как Vivo и Oppo, крупные планшеты часто дебютируют именно в Китае, а затем, при определённом успехе, могут появиться за его пределами. На данный момент Xiaomi не раскрывает информацию о дате старта продаж или цене устройства.



