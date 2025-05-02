OpenBSD 7.7 добавляет поддержку нового железа и улучшает энергопотребление.

Разработчики OpenBSD представили новую версию своей операционной системы. Релиз 7.7 стал 58-м по счету в истории этого известного своей безопасностью и минимализмом UNIX-подобного проекта.

Система сохраняет совместимость с редкими и устаревшими платформами, включая рабочие станции HP PA-RISC и Omron на процессорах Motorola 88000. При этом добавлена поддержка современных чипов AMD Ryzen AI 300 и Intel Arrow Lake.

Пользователи получат обновленные графические среды GNOME 47 и KDE Plasma 6.3.3. Для минималистов, система по-прежнему может работать всего с 32 МБ оперативной памяти в режиме командной строки. В файловой системе Gefs появилась функция создания снимков по расписанию.

Среди других улучшений — более гибкое управление питанием, исправление ложных срабатываний при смене часовых поясов и добавление поддержки чтения/записи xmm/ymm регистров в отладчике lldb. Полный список изменений доступен на сайте проекта.

Особенность OpenBSD — возможность установки даже с дискет и версия 7.7 не стала исключением. Образы для флоппи-дисководов также доступны для загрузки наряду с традиционными установочными носителями.