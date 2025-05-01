Пользователь столкнулся с проблемой перегрева кабеля на флагманской видеокарте MSI

В начале года компания MSI представила простое, но оригинальное решение для повышения безопасности при подключении видеокарт — кабель 12V-2x6 с двухцветной маркировкой. На официальном посте в социальных сетях производитель напомнил: если видно жёлтое обозначение, это значит, что разъём недостаточно плотно подсоединён. В таком случае требуется переподключить кабель перед началом игры.

Особенность касается только переходников 1-to-3 и 1-to-4. Такая система предупреждает о возможных проблемах до того, как они приведут к более серьёзным последствиям. Тем не менее, один из пользователей столкнулся с ситуацией, когда даже корректное подключение не спасло от перегрева.

Инцидент произошёл с топовой моделью MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC, которая была подключена через комплектный кабель и блок питания Super Flower мощностью 1300 Вт. По данным пользователя, система внезапно начала выключаться с синим экраном, после чего на кабеле были обнаружены следы оплавления и горения. При этом сам разъём видеокарты остался невредимым. Судя по всему, проблема возникла из-за заводского дефекта провода.

Обсуждение ситуации прошло на одном из форумов, где пользователь также отметил, что намерен обратиться в сервисный центр. Эксперты указали, что жёлтый цвет на кабеле — всего лишь визуальная подсказка, а внутренние дефекты могут проявляться независимо от этого. Например, ZOTAC уже разработала более продвинутое решение — функцию Safety Light для разъёма 12WHPWR, представленную ранее на CES 2025.

Этот случай показывает, что даже у дорогих комплектующих могут быть производственные недостатки, и визуальный контроль подключения — не гарантия абсолютной безопасности. Тем не менее, такие инновации, как у MSI, помогают своевременно выявлять потенциальные проблемы.