Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
MSI представила кабель с визуальным индикатором для безопасного подключения видеокарт
Пользователь столкнулся с проблемой перегрева кабеля на флагманской видеокарте MSI

В начале года компания MSI представила простое, но оригинальное решение для повышения безопасности при подключении видеокарт — кабель 12V-2x6 с двухцветной маркировкой. На официальном посте в социальных сетях производитель напомнил: если видно жёлтое обозначение, это значит, что разъём недостаточно плотно подсоединён. В таком случае требуется переподключить кабель перед началом игры.

Особенность касается только переходников 1-to-3 и 1-to-4. Такая система предупреждает о возможных проблемах до того, как они приведут к более серьёзным последствиям. Тем не менее, один из пользователей столкнулся с ситуацией, когда даже корректное подключение не спасло от перегрева.

Инцидент произошёл с топовой моделью MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC, которая была подключена через комплектный кабель и блок питания Super Flower мощностью 1300 Вт. По данным пользователя, система внезапно начала выключаться с синим экраном, после чего на кабеле были обнаружены следы оплавления и горения. При этом сам разъём видеокарты остался невредимым. Судя по всему, проблема возникла из-за заводского дефекта провода.

Обсуждение ситуации прошло на одном из форумов, где пользователь также отметил, что намерен обратиться в сервисный центр. Эксперты указали, что жёлтый цвет на кабеле — всего лишь визуальная подсказка, а внутренние дефекты могут проявляться независимо от этого. Например, ZOTAC уже разработала более продвинутое решение — функцию Safety Light для разъёма 12WHPWR, представленную ранее на CES 2025.

Этот случай показывает, что даже у дорогих комплектующих могут быть производственные недостатки, и визуальный контроль подключения — не гарантия абсолютной безопасности. Тем не менее, такие инновации, как у MSI, помогают своевременно выявлять потенциальные проблемы.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#msi
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Некоторые пользователи ПК уходят с GTA V Enhanced обратно на версию Legacy
4
Опубликован список моделей, для которых уже доступна бета-версия Android 16
+
Некоторые пользователи Galaxy S24 Ultra оказались недоволны строкой состояния в обновлении One UI 7
2
Forbes рассказали о новом российском ударном БПЛА «Бандероль»
+
NVIDIA представила видеокарту RTX PRO 6000 с рекордным объемом памяти GDDR7
1
В Китае разработали микроволновое оружие, способное генерировать до 30 импульсов в секунду
+
NVIDIA выпустила стабильный драйвер GeForce Game Ready 576.28
3
Huawei анонсировала умные часы Watch 5 с новым сенсором для пальцев
+
NVIDIA выпустила ещё один Hotfix-драйвер для версии 576.02 с исправлениями проблем игр и мониторов
3
Человекоподобные роботы на базе DeepSeek впервые заработали на заводе Zeekr
+
Сийярто: Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда
+
Японские магазины мешают туристам покупать видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080
1
Samsung Display представила обновлённый бренд для технологии QD-OLED
3
Физик Вопсон: гравитация может быть побочным продуктом вычислительных процессов во Вселенной
+
Обновление для ремастера Oblivion удалило настройки масштабирования DLSS и FSR
3
Индия предпочла французские истребители Rafale российским МиГ-29К и потратила на них $7,4 млрд
1
RedMagic готовит компактный игровой планшет с OLED-экраном и чипом Snapdragon 8 Elite
+
ZALMAN представила панорамный корпус P40 DS со встроенным дисплеем диагональю 9,1 дюйма
1
Исследователи тайно манипулировали пользователями Reddit с помощью ИИ без их согласия
+
Китай использует 200-тонные ракетные катера для сдерживания кораблей ВМС США в Южно-Китайском море
+

Популярные статьи

Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
14
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
139
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
117
Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
35
"Дыхание шторма", "Клинер", "Прах": обзор новых фильмов (субъективное мнение)
3
Разбираемся, почему высокий FPS не гарантирует плавный геймплей в играх
10
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
24
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
3
Подробности RHIC-эксперимента - как открыли экстремальное состояние материи, схожее с чёрной дырой
1
Тестирование офисной связки Sempron 145 + Radeon HD 4200 IGP
+

Сейчас обсуждают

AMdvij
07:59
Любая собранная руками крышка на процессорах Intel, вместо заводской, по охладу будет лучше
Энтузиаст собрал систему водяного охлаждения из крышки процессора i9-14900KS и пластикового ведра
ensiferum76
07:43
Вин7 спокойно ставится и работает без проблем на 478 сокете с AGP.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
Николай Тищенко
07:40
Первые два фильма вполне смотрибельны. Более того, особенностью первого фильма является то, что этот фильм описывает единственный на данный момент подтвержденный случай когда человек провел без кислор...
"Дыхание шторма", "Клинер", "Прах": обзор новых фильмов (субъективное мнение)
si-cat
07:38
10 лет для тяжа - очень немалый срок :)) И закончилось его производство из-за принятия концепции ОБТ (и появления новых снарядов), а отнюдь не по твоим придумкам...
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
si-cat
07:32
".. его технологии легли в основу будущих американских танков.." И это радует. А то, глядишь, остановились бы, подумали - и родили действительно что-то стоящее 🤣🤣🤣
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
Роман Семенихин
07:31
Обновил свой s21 ultra до семёрки. Фризы оболочки никуда не делись, даже сильнее стали. Ну почему такой гигант как самсунг не может сделать оболочку плавной как у китайцев? И речь даже не о флагманах....
Некоторые пользователи Galaxy S24 Ultra оказались недоволны строкой состояния в обновлении One UI 7
Vorvort
07:02
На Авито продают новые карты, везут из иностранных магазинов, где цены адекватные.
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
corsi
07:00
Первые 100 дней показали, что Дони знатный балобол и крутится как флюгер. Вывод - идет он в очко, самим свои вопросы надо решать.
Об итогах первых 100 дней второго президентства Трампа
si-cat
06:59
Мир в Окраине обеспечен 🤣🤣🤣
В Эстонии сообщили о готовности развернуть на территории Украины одну роту миротворцев
Ky2ky
06:52
Нвидиа пора отправить этот разъём на помойку и вернуться к старым или придумать нормальный. И вместо маркетоЛохов нанять инженеров для разработки разъёма.
MSI представила кабель с визуальным индикатором для безопасного подключения видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем