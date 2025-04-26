Полная информация о Sony Xperia 1 VII раскрыла апгрейд камеры, улучшенный звук и детали о запуске флагмана в мае.

Скоро должен выйти новый флагманский смартфон Sony Xperia 1 VII, который придет на смену прошлогодней модели. Согласно данным инсайдера Chunvn8888, устройство получит OLED-экран с соотношением сторон 19.5:9 и процессор Snapdragon 8 Elite.

Особое внимание в смартфоне уделили звуку — сохранился разъем 3.5 мм, а также добавили улучшения от Walkman как в аппаратной части, так и в программном обеспечении. Модуль камеры получил сенсор в два раза крупнее, а время работы от батареи увеличилось на 5 часов по сравнению с предыдущей моделью.

Ожидается, что Sony Xperia 1 VII представят 15 мая. Продажи начнутся сразу в Японии и на Тайване, а в странах Юго-Восточной Азии устройство появится только в июле. Информации о выходе в США пока нет.

Смартфон будет доступен в трех цветах — черном, фиолетовом и хаки. Цена составит около 1400 долларов. Среди новых функций упоминаются улучшенные алгоритмы искусственного интеллекта для камеры.