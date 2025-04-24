Новинка доступна на Steam, GOG и Nintendo Switch со скидкой 10% в первую неделю

Wadjet Eye Games выпустила долгожданную игру Old Skies, анонсированную ещё два года назад. Это приключенческий квест о путешествиях во времени, где игроки выступают в роли агента компании ChronoZen, которая занимается организацией путешествий во времени и предлагает потенциальным клиентам совершить путешествие в прошлое.

Действие игры разворачивается в семи разных исторических периодах - от эпохи сухого закона до кануна трагедии 11 сентября 2001 года.

Игра имеет полноценную озвучку (к сожалению, только на английском языке) и музыкальное сопровождение от композитора Томаса Регина. Особенностью стали головоломки, требующие временного мышления, и возможность смерти персонажа с последующим возвратом благодаря временным парадоксам. Разработчики отмечают, что создание игры заняло почти пять лет. В первую неделю после релиза действует скидка 10% на всех платформах. Поклонников ждет эмоциональная история о любви, потерях и наследии, где каждое решение может изменить ход событий.

Игра уже доступна в Steam, GOG и на Nintendo Switch, но сохранения из демо-версии, к сожалению, не переносятся в полную версию.