Разрешат даже посетить здание ВТЦ 10 сентября 2001 года.

Разработчики из американской студии Wadjet Eye Games, которые ранее выпустили проекты Shardlight, Unavowed и Blackwell, представили свою новую игру под названием Old Skies. Сами авторы позиционируют его как классическое приключение с головоломками, опробовать демоверсию проекта можно будет в рамках фестиваля «Играм быть» (Next Fest) в Steam, который пройдёт с 13 по 20 июня.

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Главную героиню Old Skies зовут Фиа Квинн, она работает «агентом времени» в компании ChronoZen. Последняя занимается организацией путешествий во времени и предоставляет возможность обывателям побывать в других эпохах. Девушке предстоит заняться сопровождением каждого из семерых туристов, принявших решение побывать в уникальной временной эпохе, — уже сейчас становится понятно, как будет разделяться прохождение сюжетной кампании.

Old Skies отправит игроков в США во времена Сухого закона, поможет посетить Всемирный торговый центр 10 сентября 2001 года и предоставит возможность попутешествовать по другим уникальным эпохам.

«Путешествие во времени реально, и история готова! Ваша задача — внимательно следить за семью путешественниками, у которых есть желание (и банковские счета) осмотреть достопримечательности в прошлом. Некоторым просто любопытно. У других есть незавершенные дела, которые нужно решить. И все они вложили много денег в поездку, поэтому очень важно, чтобы вы делали их счастливыми, следя за тем, чтобы они соблюдали правила. Но что может пойти не так? В конце концов, это всего лишь путешествие во времени», — гласит официальное описание к игре.

Геймплей Old Skies сочетает в себе решение головоломок (манипуляции со временем обязательно будут). Собственно, это основа любой хорошей приключенческой игры с механикой point-and-click. Разработчики пообещали, что все диалоги будут озвучены внушительным количеством нанятых актёров, а за саундтрек отвечает композитор Томас Регин (Thomas Regin), ранее написавший музыкальное сопровождение для Unavowed и Blackwell.

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Приключенческая игра Old Skies должна выйти на ПК и Nintendo Switch, точной даты релиза пока нет. Перевода на русский, кажется, тоже не будет.