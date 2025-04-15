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ddr22
В RTX 5070 обнаружили проблему с расплавлением кабеля питания
Проблема расплавленных разъемов затронула видеокарту Nvidia RTX 5070.

Новая видеокарта Nvidia RTX 5070 из линейки Blackwell столкнулась с проблемой расплавления кабеля питания. Этот инцидент произошел с пользователем ere9w на X, который собрал игровой ПК с видеокартой Zotac RTX 5070 и блоком питания Seasonic мощностью 750 Вт. Через несколько секунд после включения компьютера появился дым, а кабель питания частично расплавился.  

Пользователь подчеркнул, что кабель был установлен правильно, исключая ошибку при подключении. При осмотре обнаружили поврежденный контакт на разъеме питания видеокарты. Некоторые эксперты предположили, что проблема может быть связана с производственным дефектом, так как неправильное выравнивание разъема и кабеля маловероятно.  

Известный оверклокер Der8auer ранее исследовал аналогичную проблему на RTX 5090. С помощью тепловизора он выяснил, что некоторые провода в кабеле питания пропускали избыточный ток. Видеокарта не может контролировать распределение нагрузки между контактами разъема 12V-2x6, что приводит к перегреву.  

Похоже, что эта проблема характерна не только для флагманской RTX 5090, но и для более младших моделей — RTX 5080 и RTX 5070. Несмотря на меньший энергопотребление по сравнению с RTX 40-й серии, новые видеокарты все равно сталкиваются с аналогичными проблемами.  

Nvidia пока не прокомментировала ситуацию. Пользователи надеются, что компания предпримет меры для решения проблемы, как это было с обновленным стандартом 12V-2x6 для RTX 40-й серии.

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#rtx 5070
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