Смартфон Ulefone Armor 30 Pro выдержал испытания дрелью, молотком и наездом автомобиля в новых тестах на прочность

Компания Ulefone продемонстрировала впечатляющую живучесть своего нового защищенного смартфона Armor 30 Pro в серии экстремальных тестов. Устройство, которое позиционируется как наследник концепции Nubia Z20 с двумя экранами, прошло через настоящие испытания на прочность. В официальном видео производителя показано, как смартфон выдерживает атаку электрической дрелью, используется как орехокол и молоток, а затем успешно переживает наезд 2,3-тонного автомобиля Toyota Alphard.

Оба экрана Armor 30 Pro, включая рекордный 3,6-дюймовый дополнительный дисплей, защищены стеклом Gorilla Glass 5. Это позволило устройству сохранить работоспособность после всех испытаний. Кроме механических повреждений, смартфон тестировали при экстремально низких температурах — его замораживали при -30°C, а затем разбивали из получившегося ледяного блока.





Производитель подчеркивает, что все тесты проводились профессионалами в контролируемых условиях. Armor 30 Pro уже доступен для покупки по цене 499,99 долларов, но с 14 по 20 апреля 2025 года будет действовать специальное предложение со скидкой до 379,99 долларов.