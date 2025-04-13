Разработчики Where Winds Meet объявили о проведении закрытого бета-тестирования игры с 16 по 19 мая для PC и PlayStation 5.

Китайская студия Everstone объявила о проведении второго закрытого бета-теста своей ожидаемой RPG Where Winds Meet в стиле уся. Тестирование пройдет с 16 по 19 мая на платформах PC и PlayStation 5. Регистрация уже открыта на официальном сайте и продлится до 15 мая, однако участвовать смогут только жители США, Канады, Японии и Кореи.

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Игра будет поддерживать геймпады на обеих платформах. Важно отметить, что прогресс, достигнутый во время теста, не перенесется в финальную версию. Разработчики также уточнили, что ограничений на разглашение информации (NDA) не будет — участники смогут свободно делиться впечатлениями и даже вести стримы. В публикации приведены системные требования для PC, которые варьируются от скромных (GTX 750 Ti) до высоких (RTX 3080).

Это уже второе закрытое тестирование Where Winds Meet — первое состоялось почти год назад. В одном из предыдущих интервью разработчики раскрыли интересные детали о проекте. Игровой мир первой версии составит более 20 квадратных километров с полноценной 3D-структурой, включая подземные пространства и высотные локации. Среди ключевых локаций — крупный город Бяньцзин и обширные дикие земли.

Особенностью игры станет возможность переключения между одиночным и многопользовательским режимами. В мультиплеере игроки смогут взаимодействовать друг с другом — например, совместно сражаться или оказывать медицинскую помощь. Разработчики также упомянули о случайных событиях, которые могут кардинально менять игровой мир, требуя от участников совместных действий.